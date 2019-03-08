Ak Parti'den Kadınlar Günü'ne Özel Video

Ak Parti'den Kadınlar Günü'ne özel videoİSTANBUL,(DHA) - AK Parti İstanbul Kadın Kadın Kolları Başkanlığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle özel bir video hazırladı.

Ak Parti'den Kadınlar Günü'ne özel video



İSTANBUL,(DHA) - AK Parti İstanbul Kadın Kadın Kolları Başkanlığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle özel bir video hazırladı.Sosyal medyada #SeninleGüzelleşirDünya hashtagiyle paylaşılan video yoğun ilgi gördü.



AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Rabi Kalender İlhan sosyal medya hesabı üzerinden, 'Güçlü ve daima umut veren şefkat kahramanları tüm hanımefendilerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. #SeninleGüzelleşirDünya' yazarak tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.



Pek çok sosyal medya kullanıcısının da bu hashtagi ve videoyu paylaşması üzerine #SeninleGüzelleşirDünya hashtagi kısa sürede Twitter trend topic listesinde ilk sıraya oturdu.



AK PARTİ GENEL MERKEZİNDEN KUTLAMA MESAJI



8 Mart Dünya Kadınlar Günü, AK Parti Genel Merkezince yapılan bir açıklamayla da kutlandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



'Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Doğumdan ölüme, yaşamımızın her anında varlıklarıyla desteklerini esirgemeyen; eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız verenler fedakar kadınlarımızdır' denilen açıklamada ayrıca, '17 yıl boyunca AK Parti Hükumetleri, ülkemizde birçok alanda milat niteliğinde adımlar atmıştır. Yasalarda yer alan ancak pratik anlamda hayatın içerisinde yeterince uygulanamayan temel hak ve özgürlükler iktidarımız döneminde hayata geçirilmiştir. Aynı durum kadınlarımız için de geçerlidir. Ülkemizde kadınlarımız ne yazık ki daha önceki dönemlerde özgürlüklerine pranga vuran vahim hadiselere tanıklık etmiştir. Acı ve zulüm ile geçen bu yıllarda başörtülü kızlarımızın eğitim almalarının engellenmesi, okuldan, sosyal alanlardan ve iş hayatından soyutlanması toplumumuzda ağır yaralar açmıştır. Ancak dünyanın en sabırlı, vefakar, cefakar kadını isyan etmemiş, yapılanları sineye çekmiş, sabretmiş ve tepkisini, AK Kadroları destekleyerek demokratik yollardan dile getirmiştir.'



(FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ)



(Tür: İstanbul)

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