AK Parti'den Kadınlar Gününde kan bağışı - Son Dakika

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü anlamlı bir şekilde kutladı. Türk Kızılay Bursa Şubesi Kadın Kolları tarafından gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına katılan Gürkan, "Ailenin ve toplumun yapı taşı kadınlarımıza verdiğimiz değer ülkemizin mutlu geleceğinin teminatıdır" dedi.

Türk Kızılay Bursa Şubesi ve Kadın Kolları'nın düzenlediği kan bağışı kampanyasına katılarak kan bağışında bulunan İl Başkanı Davut Gürkan, bir ülkenin medeniyet seviyesinin kadınların toplum içerisindeki yeri, huzur ve mutluluğu ile ölçüldüğünü belirtti. Davut Gürkan, AK Parti hükümetleri dönemlerinde kadınların toplum, aile, eğitim ve iş yaşamlarındaki yerlerinin sağlamlaştırılması, hayatın her alanına kadınların zarif ellerinin daha fazla değmesi için önemli çalışmalara imza atıldığını vurguladı.

Başkan Gürkan, hayatın hiçbir alanının kadınlar olmadan tasvir edilemeyeceğini, geleceğin kadınlar olmadan inşa edilemeyeceğini ifade ederek, "Kadını el üstünde tutan dini inancımız ve kültür anlayışımızdan aldığımız güçle kadınlarımıza verdiğimiz değeri elde ettikleri kazanımlarla gösteriyor, her kesimden kadınlarımızın geleceğe daha umutla bakabilmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle varlıkları ile toplum ve aile hayatımıza güç veren, emekleri ile ülkemizin gücüne güç katan bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA