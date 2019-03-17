AK Parti'den "Kadınlar Şehri Konuşuyor" Etkinliği

AK Parti Eskişehir
Kadın Kolları tarafından "Kadınlar Şehri Konuşuyor" etkinliği düzenlendi.
AK Parti'nin Büyükşehir, Odunpazarı
ve Tepebaşı belediye başkan adayları Burhan Sakallı
, Volkan Doğan
ve Hasan Tuç
'un da katıldığı programda, AK Parti Eskişehir Milletvekili
ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Emine Nur Günay
moderatörlük yaptı.
Etkinlikte kadınlar, başkan adayları ile şehre dair hayallerini, düşüncelerini, sorunlarını ve önerilerini anlattı.
Programda konuşan Günay, etkinliği düzenleyen kadın kollarına teşekkür ederek, "Kadınlarımız nasıl bir şehir hayal ediyorlar, bunları paylaştılar. Günlük yaşamda yerel hizmetlerin nimetlerinden de külfetlerinden de en çok kadınlarımız etkileniyor. Başkan adaylarımız kadınlarımızın dile getirdiği sorunlara tek tek cevap verdiler, projelerini paylaştılar. Çok verimli bir buluşma oldu. Hem katılımdan hem de çıkan sonuçtan dolayı çok mutluyum." dedi.
Günay, şehrin bir kadın milletvekili olarak kadınların sorun, istek ve önerilerine ayrı bir önem verdiğini dile getirerek, "Bir kadın milletvekili olarak kadınlarımız daima önceliğim oldu. Kadınlarımızdan aldığım güçle bu motivasyonu elde ettim ve yine kadınlarımız şehre el atacak. Eskişehir kadınların hayalleriyle şekillenirken ben bir milletvekili olarak başkan adaylarımızın arkasındayım. Tüm projelerine destek veriyorum." diye konuştu.