Son Dakika Haberleri: AK Parti'den Kadınlara Yönelik "Ekonomide Kadının Gücü" Semineri

AK Parti'den Kadınlara Yönelik "Ekonomide Kadının Gücü" Semineri

53 dakika önce

Şırnak AK Parti İl Kadın Kolları tarafından kadınlara yönelik 'Finansal Okuryazarlık Seferberliği' kapsamında programı düzenlendi.

AK Parti'den Kadınlara Yönelik
Şırnak AK Parti İl Kadın Kolları tarafından kadınlara yönelik 'Finansal Okuryazarlık Seferberliği' kapsamında programı düzenlendi.

Bir otelin konferans salonunda yapılan konferansta Dr. Öğretim Üyesi Ferhat Uğurlu "Ekonomide Kadının Gücü " sunumunu gerçekleştirdi.

Uğurlu, sunumunda kadının hayatın her alanında yer alması gerektiğini belirterek, günümüz şartlarında bütün kadınların ekonomide direk etki eden bir unsur olduğunu belirtti.

Uğurlu, "Kadın ev hayatının yanı sıra ülke ekonomisine direk etki yaptığını görüyoruz. Son yıllarda kadın girişimcilerin çoğaldı ve işveren statüsüne geçerek iş istihdamına ve ev ekonomisine katkı yaptığını görüyoruz " dedi.

Sunumun ardından kadınlara 'Finansal okuryazarlık eğitimi sertifikası' verildi.

Şırnak AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığınca "Kadınlar Şehri Konuşuyor" programı düzenledi.

Bir otelin konferans salonunda gerçekleşen programda kadınlar, Şırnak AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka'dan seçilmesi halinde gerçekleşecek projeleriyle ilgili bilgi aldı.

Yarka, burada yaptığı konuşmada, kentin son yıllarda çok büyük sıkıntılar yaşadığını seçilmesi halinde gerçekleştireceği 25 proje ile kenti yaşanır bir seviyeye ulaştıracaklarını bildirdi.

Yarka, "Ben aday gösterildiğim günden bu yana hep diyorum siz beni seçtiğiniz takdirde ben size ihanet etmeyeceğim. Sizlerle birlikte bu memleketi kalkındıracağız güzelleştireceğiz. Kadınlar benim için çok değerlidir. İnşallah projelerimiz arasında kadın lokali ile birlikte ev ortamında uzaklaşıp nefes alacağı bir ortamda sosyalleşecekler. Şırnak'ı çok aydın günler bekliyor " diye konuştu.

Programda kadınlar, Yarka'ya kentte yapılacak hizmetlerle ilgili sorular sordu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 07:34 Kaynak: AA

Şırnak, AK Parti, Güncel
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