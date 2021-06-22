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AK Parti'den 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda' programı - Son Dakika

AK Parti'den 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda' programı

22.06.2021 16:35
AK Parti'den 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda' programı, System.String[]

Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları kapsamında Trabzon'da AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'in katılımıyla AK Parti Trabzon İl Kadın Kolları Başkanlığının ev sahipliğinde 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda' programı düzenlendi.

Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları kapsamında Trabzon'da AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'in katılımıyla AK Parti Trabzon İl Kadın Kolları Başkanlığının ev sahipliğinde 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda' programı düzenlendi.

Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda söz alan AK Parti İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu, AK Parti'nin Türkiye'nin ve dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu belirterek "Partimizin Kadın Kolları teşkilatı da Türkiye'nin ve dünyanın en büyük kadın sivil toplum kuruluşlarından biridir. Kadınların siyasete ve sosyal hayata katılımı noktasındaki en büyük kazanımlarında hep AK Parti'nin imzası bulunuyor. Türkiye'de kadınları yok sayan, görmezden gelen, kadınların gücünü harekete geçiremeyen bir siyasetin başarıya ulaşamayacağını çok iyi biliyoruz. Tıpkı Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi biz de samimiyeti her konuda olduğu gibi siyasette ve kadınların siyasetteki varlığı hususunda da mücadelemizin merkezine yerleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Partisinin Trabzon İl Kadın Kolları Başkanlığından övgü ile bahseden İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim kadın kollarımız, arı gibi çalışan ve sürekli üreten bir teşkilattır. Özellikle salgın dönemindeki faaliyetlerinizle ve birbirinden güzel sosyal projeler ile ülke çapında örnek bir teşkilat oldunuz. Bizlerin ulaşamadığı noktalara ulaşabiliyor. Hemşerilerimizin evlerine misafir oluyorsunuz. Bin bir sıkıntı ile partimize bir oy daha kazandırmak için gayret ediyorsunuz. Bu takdire şayan mücadeleniz için sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu anlayışla kazanmış olduğumuz tüm seçim zaferlerinde hanım kardeşlerimizin büyük bir emeği ve mücadele olduğu apaçık ortadadır."

AK Parti Trabzon İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Sürmen de yaptığı konuşmada görevi devraldığı 6. Olağan kadın Kolları kongresinin ardından 18 İlçe teşkilatı ile her gün istisnasız sahada olduklarını ifade ederek "İl genelinde gerçekleştirdiğimiz projelerimiz ve faaliyetlerimizle etki alanımızı genişletmeye çalışıyoruz. Her ilçemizin yapısı, tutumu, rengi çok farklı. Bizler Karadeniz Kadını olarak peştemalimizdeki dik çizgilerden alıyoruz çalışkanlığı, keşandaki dokular kadar her birimiz farklı kuşağın sert yapısıyız, asla kırılgan değiliz. Kaytan gibi renkliyiz, onun alabildiği kadar fazladır yükümüz. 15'lik şehit Eren'in anneciği kadar büyük yüreğimiz. Onun kadar mahzun" şeklinde konuştu. - TRABZON

AK Parti'den 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda' programı
AK Parti'den 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda' programı
AK Parti'den 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda' programı
AK Parti'den 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda' programı

Ayşe Keşir, AK Parti, Trabzon, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti'den 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda' programı - Son Dakika


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