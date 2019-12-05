Son Dakika Haberleri: AK Parti'den kahve ikramı
Son Dakika Güncel AK Parti'den kahve ikramı - Son Dakika

AK Parti'den kahve ikramı

6 saat önce

AK Parti Hakkari Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü nedeniyle vatandaşlara kahve ikram edildi.

AK Parti'den kahve ikramı, System.String[]

AK Parti Hakkari Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü nedeniyle vatandaşlara kahve ikram edildi.


AK Parti Hakkari Gençlik Kolları Başkanlığı, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü etkinlikleri kapsamında Bulvar Caddesi üzerinde stant kurarak vatandaşlara ücretsiz kahve ikramında bulundu. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Cumhur Demir, Türkiye'nin 81 ilinde olduğu gibi parti olarak 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşlara Türk kahvesi ikramında bulunduklarını söyledi.


Kahve ikram etkinliğine AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür ve beraberindeki partililer de katılarak yolda geçen vatandaşlara kendi elleriyle kahve ikramında bulundular.


Başkan Gür, kahvenin 40 yıl hatırı olduğunu hatırlatarak, "40 yıl hatırımız olsun istiyoruz. Soğuk kış günlerinde sıcak kahve ile hem ikramda bulunuyoruz hem de vatandaşlarımızla 17 yıldır kurduğumuz samimi diyalogumuzu devam ettiriyoruz" dedi. - HAKKARİ

AK Parti, Hakkari, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Denizli'nin 4 ilçesinde AK Parti ilçe başkanları istifa etti
Real Madrid'in yıldız ismi Eden Hazard sakatlığı sebebiyle El Clasico'da oynayamayacak AK Partili belediyede işçiye verilen ayağa kalkma cezasına Mehmet Metiner isyan etti: Acilen gereği yapılmalı WhatsApp kullanıcı şikayetlerine dikkat verdi: Toplu mesajlaşma 7 Aralık itibariyle yasaklanacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 22:05:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti'den kahve ikramı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]