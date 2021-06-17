AK Parti'den Kan Bağışı Kampanyasına Çağrı - Son Dakika

AK Parti Aydın İl Kadın Kolları koordinesinde kan bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenecek olan etkinlik kapsamında Aydınlılara kan bağışı çağrısı yapıldı.

AK Parti Kadın Kolları, 81 il genelinde eş zamanlı olarak "Kan Bağışı Kampanyası" gerçekleştirecek. Aydın'da da düzenlenecek olan etkinlikte farkındalık oluşturularak kan bağışının önemine dikkat çekilecek. AK Parti Aydın İl Kadın Kolları koordinesinde düzenlenecek olan etkinlikte, kan bağışında bulunan her gönüllü adına da bir fidan dikilecek.

Kampanya ile ilgili AK Parti Aydın İl Kadın Kolları tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada "Haydi Aydın, Kan Ver Can Ver etkinliğine tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. 18.06.2021 Cuma saat 19.00'da 15 dakikanızı ayırarak Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan Kızılay ekibine yapacağınız kan bağışı ile siz de 3 kişiye umut olun" ifadelerine yer verildi. - AYDIN