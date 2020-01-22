Son Dakika › Dünya › AK Parti'den kanun teklifi: Mahalle bekçileri de vatandaşa kimlik sorabilsin - Son Dakika Dünya
AK Parti'den kanun teklifi: Mahalle bekçileri de vatandaşa kimlik sorabilsin
6 saat önce
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, çarşı ve mahalle bekçilerine halka yardım, vatandaşlardan kimlik sorabilme ve adli görevler verilmesini de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.
Adalet ve Kalkınma Partisi çarşı ve mahalle bekçilerinin görevlerinde değişiklik yapacak düzenleme için düğmeye bastı.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bekçilere halka yardım, vatandaşlardan kimlik sorabilme ve adli görevler verilmesini de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını" bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:47
Son Dakika 2020 yılında 8 bin 200 civarı bekçi ataması yapılacak 'AK Parti ile ittifak yapar mısınız?' sorusuna Akşener cevap verdi: Ön şartımız parlamenter sisteme dönmek Çin'de insandan insana bulaşan gizemli virüsten ölenlerin sayısı 17'ye çıktı BM açıkladı: Suudi Prens, Bezos'un telefonunun hacklenmesine karışmış olabilir