AK Parti'den kanun teklifi: Mahalle bekçileri de vatandaşa kimlik sorabilsin - Son Dakika
Son Dakika Dünya AK Parti'den kanun teklifi: Mahalle bekçileri de vatandaşa kimlik sorabilsin - Son Dakika Dünya

AK Parti'den kanun teklifi: Mahalle bekçileri de vatandaşa kimlik sorabilsin

6 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, çarşı ve mahalle bekçilerine halka yardım, vatandaşlardan kimlik sorabilme ve adli görevler verilmesini de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

AK Parti'den kanun teklifi: Mahalle bekçileri de vatandaşa kimlik sorabilsin, System.String[]

Adalet ve Kalkınma Partisi çarşı ve mahalle bekçilerinin görevlerinde değişiklik yapacak düzenleme için düğmeye bastı.


AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bekçilere halka yardım, vatandaşlardan kimlik sorabilme ve adli görevler verilmesini de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını" bildirdi.

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Mehmet Muş, AK Parti, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:47 
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