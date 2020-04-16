AK Parti'den karantina altındaki köye ziyaret - Son Dakika

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, geçtiğimiz günlerde karantina altına köy girişinde muhtardan bilgi aldılar.



AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık ve beraberindekiler geçtiğimiz günlerde Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Ormangüzle Köyü'nde görülen Korona virüs Covid-19 v akası sonrası 14 günlüğü giriş çıkışları kapatılan köye ziyaret yaptı. Köy girişini demir barikatla kapatan jandarma personeline kolaylık dileyen Karabıyık, barikat gerisinde sosyal mesafe uyma kaydıyla köy muhtarından bilgi aldı. Sonrasın bir açıklama yapan AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, "Köy muhtarımızla görüşerek her konuda yanlarında olduğumuzu belirterek köyümüze maske temininde bulunduk. Tüm hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tüm hemşehrilerimizden isteğim, lütfen dikkatli olmaya devam edelim" dedi. - BİLECİK