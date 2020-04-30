AK Parti'den karantinaya alınan mahalleye iaşe yardımı - Son Dakika

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve yönetim kurulu üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Bünyan ilçesine bağlı Akmescit Mahallesi'ndeki vatandaşlara iaşe yardımında bulundu.

AK Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çopuroğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Bünyan'ın Akmescit Mahallesi girişine giderek 500 aileye iaşe yardımı yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çopuroğlu, tedbiri elden bırakmadan hep birlikte koronavirüs salgınının atlatılacağına inandığını belirtti.

Vatandaşın her zaman yanında olduklarını aktaran Çopuroğlu, "Kovid-19 salgını nedeniyle karantina altına alınan Akmescit Mahallemizde bulunan 500 hanenin tamamına hazırladığımız paketleri mahalle temsilcimiz ve mahalle yönetimimiz aracılığıyla tek tek ulaştırdık. Bizler hiçbir tedirginliğe mahal vermeden evde kalarak, tedbiri asla elden bırakmayarak bu süreci hep birlikte atlatacağız." ifadelerini kullandı.