Son Dakika Haberleri: AK Parti'den KHK'lılara af açıklaması: Öyle bir şey olmaz
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AK Parti'den KHK'lılara af açıklaması: Öyle bir şey olmaz

8 dakika önce

TBMM'nin ilk gündemlerinden biri olması beklenen yargı paketinde "15 Temmuz sonrası işten atılan KHK'lılara af" konusu yer almayacağı belirtildi. AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, Meclis'in açılış gününde, "Öyle bir şey olmaz" diyerek hükümetin politikasına açıklık getirdi.

AK Parti'den KHK'lılara af açıklaması: Öyle bir şey olmaz, System.String[]

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ilk gündemlerinden biri olması beklenen yargı paketinde "15 Temmuz sonrası işten atılan KHK'lılara af" konusunun yer almayacağı belirtildi.


AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, Meclis'in açılış gününde, "Öyle bir şey olmaz" diyerek hükümetin politikasına açıklık getirdi.

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AK Parti, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:16 
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