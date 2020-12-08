AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı çıkışına ilk yorum: 2023'te aday olabileceği sinyalini verdi - Son Dakika

Ankara kulisleri, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili açıklamalarını konuşuyor.

TBMM'deki açıklamasında iktidarı eleştiren CHP lideri, kendisine "Aday ol" diyen AK Parti milletvekillerine, "Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi?" karşılığını vermiş ve bu sözleri adaylık sinyali olarak algılanmıştı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun bu sözleriyle ilgili yorumda bulundu.

"HER MUHALEFET ERKEN SEÇİM İSTER"

Erken seçim ve Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle ilgili değerlendirmede bulunan Kurtulmuş şöyle konuştu: "Her muhalefet partisi erken seçim ister. Demokraside bu da önemli bir şeydir ancak Türkiye'de erken seçimin rasyonel şartları ve siyasi şartları yoktur. AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, milli konularda kararlılıkla yoluna devam etmektedir. İnşallah 2023'te yapılacak seçimlerde de Recep Tayyip Erdoğan bu milletin helal oylarıyla yeniden Cumhurbaşkanı seçilecek."

"KILIÇDAROĞLU, 2023 SEÇİMLERİNE ADAY OLABİLECEĞİ SİNYALİNİ VERDİ"

"Bugün yalnız ümitli bir şey duydum Sayın Kılıçdaroğlu'ndan, 2023 seçimlerine aday olabileceği sinyalini verdi. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu 2023 seçimlerinde aday olur ya da CHP'den bir arkadaş aday olursa, dostlarıyla birlikte de iktidar olursa ağzımızı açıp bir şey söylersek namerdiz. Biz demokrasiye sonuna kadar saygılıyız, demokrasinin de en iyi şekilde işlemesinden yanayız. Ancak Türkiye demokrasisinde seçilmişlere saygı duymak da demokrasiye inanmak kadar zaruri bir şeydir."