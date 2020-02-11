AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun 'FETÖ'nün siyasi ayağı' suçlamasına yanıt: Vesayeti diriltme peşinde - Son Dakika
Son Dakika Dünya AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun 'FETÖ'nün siyasi ayağı' suçlamasına yanıt: Vesayeti diriltme peşinde - Son Dakika Dünya

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun 'FETÖ'nün siyasi ayağı' suçlamasına yanıt: Vesayeti diriltme peşinde

6 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmaya Ak Parti'den yanıt geldi.

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun 'FETÖ'nün siyasi ayağı' suçlamasına yanıt: Vesayeti diriltme peşinde, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmaya Ak Parti'den yanıt geldi.


AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanımızla FETÖ terör örgütünü yan yana zikretmesi ahlaken ve siyaseten iflastır" ifadesini kullandı.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:45 
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