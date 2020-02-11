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AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun 'FETÖ'nün siyasi ayağı' suçlamasına yanıt: Vesayeti diriltme peşinde
6 saat önce
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmaya Ak Parti'den yanıt geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmaya Ak Parti'den yanıt geldi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanımızla FETÖ terör örgütünü yan yana zikretmesi ahlaken ve siyaseten iflastır" ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:45
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