Son Dakika Haberleri: AK Parti'den Kızılay'a kan bağışı desteği
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AK Parti'den Kızılay'a kan bağışı desteği

6 saat önce

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığınca Kızılay Haftası kapsamında kan bağışı desteğinde bulunuldu.

AK Parti'den Kızılay'a kan bağışı desteği, System.String[]

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığınca Kızılay Haftası kapsamında kan bağışı desteğinde bulunuldu.

İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, destek kampanyasına katılan partililer Kırşehir Kızılay Kan Merkezinde bir araya geldi. Başvuru formlarının doldurmasının ardından partililer kan bağışında bulundu.

Etkinlikte konuşan AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kızılay Haftasında kan bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla destek verdiklerini aktardı.

Sağlık alanında ülkede önemli yatırımlar yapıldığını anımsatan Kendirli, parti üyeleriyle kan bağışı yaparak katkı verdiklerini, kentteki tüm vatandaşları da kan vermeye davet ettiklerini ifade etti.

Kan bağışı programına AK Parti Merkez İlçe Başkanı Bilgehan Altaş, Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Meryem Düğer, parti yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 04:16 Kaynak: AA
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