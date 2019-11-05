Son Dakika Haberleri: AK Parti'den Kızılay'a ziyaret
Son Dakika Güncel AK Parti'den Kızılay'a ziyaret

AK Parti'den Kızılay'a ziyaret

6 saat önce

AK Parti Malatya Gençlik Kolları üyeleri, Türk Kızılay Malatya Şubesi'ni ziyaret etti.

AK Parti'den Kızılay'a ziyaret, System.String[]

AK Parti Malatya Gençlik Kolları üyeleri, Türk Kızılay Malatya Şubesi'ni ziyaret etti.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Gençlik Kolları Başkanı Ömer Akın ve yönetim kurulu üyeleri, Türk Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu'ya ziyarette bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, AK Parti Malatya Gençlik Kolları Başkanı Ömer Akın, Kızılay'ın yürüttüğü çalışmalara destek vereceklerini ifade etti.

Türk Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Malatya'da kan bağışı, nakdi, ayni yardımlar ve eğitimlerle çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

AK Parti, Malatya, Kızılay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:24 Kaynak: AA
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