AK Parti'den Kızılay'a ziyaret

AK Parti Malatya Gençlik Kolları üyeleri, Türk Kızılay Malatya Şubesi'ni ziyaret etti.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Gençlik Kolları Başkanı Ömer Akın ve yönetim kurulu üyeleri, Türk Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu'ya ziyarette bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, AK Parti Malatya Gençlik Kolları Başkanı Ömer Akın, Kızılay'ın yürüttüğü çalışmalara destek vereceklerini ifade etti.

Türk Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Malatya'da kan bağışı, nakdi, ayni yardımlar ve eğitimlerle çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.