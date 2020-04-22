AK Parti'den korona virüs kitabı - Son Dakika
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AK Parti'den korona virüs kitabı

6 saat önce

AK Parti Genel Merkezi tarafından hazırlanan "Türkiye'de Koronavirüsle Etkin Mücadele Hep Beraber Başaracağız" isimli kitapta Türkiye'nin salgına karşı aldığı önlemler anlatıldı.

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AK Parti Genel Merkezi tarafından hazırlanan " Türkiye'de Koronavirüsle Etkin Mücadele Hep Beraber Başaracağız" isimli kitapta Türkiye'nin salgına karşı aldığı önlemler anlatıldı.


AK Parti tarafından hazırlanan ve Kovid-19 ile ilgili genel bilgiler ile virüse karşı dünyada ve Türkiye'de yapılan çalışmaların anlatıldığı kitapta "Sınır Tanımayan Salgın: Kovid-19", "Dünyada ve Türkiye'de Kovid-19", "Türkiye'de Sağlık Hizmetlerinin Gelişimi: 2002-2020 Dönemi", "Türkiye'de Kovid-19 ile Mücadele: Etkin Önlemler ve Kapsayıcı Destekler", "Cumhurbaşkanımızın Koronavirüsle İlgili Açıklamaları", "Türkiye'nin Uluslararası Yardımları", "Tedbirler Açısından Uluslararası Karşılaştırma", "Hep Beraber Başaracağız" başlıklarına yer verildi.


Kitabın ilk sayfasında yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında şu ifadelere yer veriliyor:


"Sağlık altyapımızın gücüyle, korona virüse karşı mücadele gibi zor bir süreci inşallah örnek bir sınav vererek atlatacağız. Panik yapmadan akılcı, dengeli ve gerçekçi adımlarla mücadelemizi kararlılıkla yürütüyoruz. En büyük avantajımız güçlü sağlık altyapımız ve hastalıkla mücadeleyi erken başlatmış olmamızdır. Türkiye bu hastalığı yenebilecek imkanlara, milletimiz de alınan tedbirleri hassasiyetle uygulayacak dirayete sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tüm imkanlarıyla 83 milyon vatandaşının her birinin yanındadır."


Cumhuriyet Halk Partisi, hazırladığı korona virüs raporunu CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun mektubu ile birlikte AK Parti Genel Merkezine göndermişti. AK Parti de, hazırlanan "Türkiye'de Koronavirüsle Etkin Mücadele Hep Beraber Başaracağız" isimli kitabı CHP'ye gönderecek. Yapılan açıklamada, kitabın tamamen resmi verilere dayanılarak hazırlandığı, sosyal mesafeyi korumak adına kitabın dijital ortamda paylaşılacağı belirtildi. - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 03:59 Kaynak: İHA

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