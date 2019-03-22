AK Parti'den MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye Teşekkür

AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt
, MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'ye dünkü mitinginde Tokat'ta yapılan çalışmalar ile ilgili sözleri için teşekkür etti.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Milletvekili Beyazıt ile Tokat Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu
, bir turizm şirketi çalışanlarıyla bir araya geldi.
Beyazıt, burada yaptığı konuşmada, Bahçeli'nin dün Tokat'ta miting yaptığını hatırlattı.
Bahçeli'nin mitingde Tokat'ta yapılan çalışmalardan övgü ile bahsettiğini belirten Beyazıt, "Tokat bir ivme kazandı, büyüyen bir şehir haline geldi. Değerli esnaf kardeşlerimiz, şehrin nasıl geliştiğini anlatmalısınız. Sayın Devlet Bahçeli dahi Tokat'ta yapılan çalışmaları övdü. Belediye Başkanımızın yaptığı çalışmalardan övgüyle bahsetti. Tokat'a yapılanları takdir eden Devlet Bey'e teşekkür ediyoruz. Tokat'ta Türkiye
rekoru kırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Eroğlu da 5 yıllık belediye başkanlığı döneminde yaptığı çalışmalar ve gelecek dönem için planlanan 71 proje hakkında bilgi verdi.