Son Dakika Haberleri: AK Parti'den MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye Teşekkür

AK Parti'den MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye Teşekkür

53 dakika önce

AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye dünkü mitinginde Tokat'ta yapılan çalışmalar ile ilgili sözleri için teşekkür etti.

AK Parti'den MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye Teşekkür, System.String[]
AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye dünkü mitinginde Tokat'ta yapılan çalışmalar ile ilgili sözleri için teşekkür etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Milletvekili Beyazıt ile Tokat Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu, bir turizm şirketi çalışanlarıyla bir araya geldi.

Beyazıt, burada yaptığı konuşmada, Bahçeli'nin dün Tokat'ta miting yaptığını hatırlattı.

Bahçeli'nin mitingde Tokat'ta yapılan çalışmalardan övgü ile bahsettiğini belirten Beyazıt, "Tokat bir ivme kazandı, büyüyen bir şehir haline geldi. Değerli esnaf kardeşlerimiz, şehrin nasıl geliştiğini anlatmalısınız. Sayın Devlet Bahçeli dahi Tokat'ta yapılan çalışmaları övdü. Belediye Başkanımızın yaptığı çalışmalardan övgüyle bahsetti. Tokat'a yapılanları takdir eden Devlet Bey'e teşekkür ediyoruz. Tokat'ta Türkiye rekoru kırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Eroğlu da 5 yıllık belediye başkanlığı döneminde yaptığı çalışmalar ve gelecek dönem için planlanan 71 proje hakkında bilgi verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:38 Kaynak: AA

Devlet Bahçeli, Tokat, AK Parti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'den İlk Kez Oy Kullanacak Seçmenlere Erdoğan Sürprizi AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım'dan, İstanbul İçin 500 Bin İstihdam Açıklaması Kenan Sofuoğlu Belediye Başkan Adayıyla Motosiklete Bindi Deprem Haritası 23 Yıl Sonra Değişti: Bazı İllerde Tehlike Düştü, Bazılarında Arttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 13:31:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti'den MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye Teşekkür
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]