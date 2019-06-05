AK Parti'den MHP'ye bayram ziyareti
42 dakika önce
AK Parti teşkilatı MHP Zonguldak İl Başkanlığı'na bayram ziyareti gerçekleştirdi.
AK Parti
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:29 Kaynak: İHA
teşkilatı MHP Zonguldak
İl Başkanlığı'na bayram ziyareti gerçekleştirdi.
AK Parti İl Başkanı, Milletvekilleri, Belediye Başkanı ve Merkez
İlçe Başkanının yer aldığı ziyarette MHP İl Başkanlığı da hazır bulundu.
MHP İl Başkanı Varol Demirköse, "Bayrağımız bir bayramımız bir. Allah birlik beraberliğimizi bozmasın. İstanbul
seçimleri bizler için çok önemli. Var gücümüzle İstanbul'u Cumhur İttifakı olarak almak için çalışacağız. Bayramda da İstanbul için elimizden geleni yapacağız" dedi.
MHP'ye kabul ettikleri için teşekkür eden AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, "Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Ak Parti olarak siyasi partilerimizi ziyaret edelim dedik ve ilk ziyaretimizi size gerçekleştirdik. Birlik ve beraberliğimiz için bu yaptıklarımız güzel işler. İnşallah devam edecek. Bayramınızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK
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