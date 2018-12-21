AK Parti'den MHP'ye Ziyaret

Denizli
Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan
ve AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, yerel seçimde "ittifak" kararı alınmasının ardından MHP
Denizli İl Başkanlığını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Denizli'de ittifak yapma kararı almasının ardından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, MHP Denizli İl Teşkilatına teşekkür ziyaretinde bulundu.
MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk
, ziyarette yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinde Türkiye
'nin birliği, dirliği, bekası anlamında bir cumhur ittifakının söz konusu olduğunu kaydetti.
Genel seçimde iki partinin kurumsal kimliğiyle seçime girdiğini ve yüzde 53 gibi bir oyla başarıya ulaştığını anlatan Birtürk, genel seçimde olduğu gibi yerelde de beraber yürüneceğini ifade etti.
MHP'nin Büyükşehir adayı Ebru Leman Kalkan
'ın adaylıktan çekilme sürecini anlatan Birtürk, "Bu çerçevede Denizli'mizde MHP olarak sadece AK Parti adayımız, mevcut Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan kardeşimizi destekleme kararı çıkmıştır. Elimizden ne geliyorsa sonuna kadar yapacağız. Geriye kalan 19 ilçede de görüşmeler sürüyor. İnşallah birkaç gün içinde hayırlı bir sonuç çıkar diye düşünüyoruz." diye konuştu.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan ise, geçmişte güzel işbirliklerine imza atıldığını dile getirerek, şöyle konuştu:
"Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
ve Milliyetçi Hareket Partimizin çok değerli Genel Başkanı Devlet Bahçeli Beyin yapmış olduğu görüşmeler neticesinde, Türkiye'de genel bir çerçevede beraber yürüyüşle ilgili belirlemeler oldu. Bu süreçte adaylığı açıklanmış olan Ebru Leman Kalkan hanımefendiye, görüşmeler çerçevesinde nezaket noktasında geri çekilmesinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Mesele milletir, devlettir, ülkemizdir. İnşallah o noktada bir ve beraber koşmaya devam edeceğiz. Sen, ben olmadan hep beraber, kol kola gireceğiz."
AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz ise, Denizli'de ittifakın sadece genel başkanlar düzeyinde değil, il başkanları, belediye başkanları, bütün partililer düzeyinde oluşmasını arzu ettiklerinin altını çizerek, "Hedeflediğimiz de budur. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ittifaklar kurulur ama esas ittifak milletle, hemşehrilerimizle, vatandaşlarımızla, onların gönlünde kurduğumuz ittifaktır. Bizim burada kardeşlik ruhuyla, muhabbetle birbirimize olan bağlılığımızın en güçlü, en önemli değerimiz olacağına inanıyorum. Bunun muhafazası için de elimden gelen her şeyi yapacağımı bilmenizi istiyorum." ifadelerini kullandı.
Ziyarette, MHP Denizli İl Başkan Yardımcısı Ziya Gökalp
, MHP'nin Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adaylığından çekilen Ebru Leman Kalkan, MHP il ve ilçe yönetimleri ile MHP ilçe başkan adayları ile aday adayları hazır bulundu.