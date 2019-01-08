AK Parti'den MHP'ye Ziyaret

AK Parti İl Başkanı ve beraberindeki heyet Cumhur ittifakının diğer ortağı Milliyetçi Hareket Partisini ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanı ve beraberindeki heyet Cumhur ittifakının diğer ortağı Milliyetçi Hareket Partisini ziyaret etti.



AK Parti İl Başkanı M. Rauf Yanar, Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı, Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar, Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Dolaşmaz ve Partililerin yer aldığı heyet Milliyetçi Hareket Partisine nezaket ziyaretinde bulundular.



Ziyarette güncel siyasi gelişmeler sohbet konusu edilirken, MHP İl Başkanı İlhan Kaya, AK Parti heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.



Kaya, ziyaretin anısına İl Başkanı Yanar'a üzerinde Milliyetçi Hareketin üç hilalinin yer aldığı bir ajanda hediye etti. - NEVŞEHİR

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

CHP'den Aday Olacağı Konuşulan İdris Naim Şahin'le İlgili Açıklama Geldi: Görüşme Süreci Var

Usta Magazinci Seyhan Erdağ, TV8'le Yollarını Ayırdı

Cezaevindeki Ağabeyinin Eşine Tecavüz Eden Zanlı Kendisini, "Alkollüydüm, Hatırlamıyorum" Diyerek Savundu

Öğretmen Koca, Eşinin Eve Erkek Aldığını Kameradan Görüp Polise İhbarda Bulundu