AK Parti'den muhalefete 'baro paketi' ziyareti (3) - Son Dakika

AK Parti'den muhalefete 'baro paketi' ziyareti (3)

'ÇALIŞMALARIMIZ İLETTİK, TEKLİFLERİ NOT ALDIK'AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, baro paketiyle ilgili CHP, İYİ Parti ve HDP Grup Başkan Vekillerine yaptıkları ziyaret sonrası basın toplantısı düzenledi.

'ÇALIŞMALARIMIZ İLETTİK, TEKLİFLERİ NOT ALDIK'

AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, baro paketiyle ilgili CHP, İYİ Parti ve HDP Grup Başkan Vekillerine yaptıkları ziyaret sonrası basın toplantısı düzenledi. Özkan, uzun süreden beri AK Parti olarak Avukatlık Kanunu ve Baro düzenlemesine ilişkin çalışma başlattıklarını belirterek, bu çerçevede de konunun tarafı olan tüm çevreleri dinlediklerini kaydetti. Bugün siyasi partileri ziyaret ettiklerini belirten özkan, "Cumhur İttifakı olarak beraber çalıştık. Bugün yaptığımız ziyaretlerde diğer siyasi partilerin barolarla, avukatlık kanunuyla ilgili değerlendirmelerini ve görüşlerini aldık. Genel olarak kendi çalışmamızı ilettik, onların tekliflerini not aldık. Önümüzdeki bir kaç gün içinde, çalışmalarını hazırlayıp bize ulaştıracaklar. Bizler de bir üst seviyeye çıkaracak düzenlemeyi, hazırlıkları tamamlayıp Meclis'in gündemine getirmeyi düşünüyoruz. Bugünkü ziyaretimizin amacı; bu çerçevede bir istişare değerlendirme ziyaretiydi" dedi.

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'OLGUNLAŞTIĞI HALDE PAYLAŞACAĞIZ'

Bugüne kadar pek çok teklifi değerlendirdiklerini kaydeden Özkan, siyasi partilerin de görüşlerini aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Siyasi partilerin görüşlerini de bugün aldık. Pek çok konuda. Muhalefetin değerlendirmelerini de kendi siyasi parti grubumuzda neticelendirmek suretiyle açıklama yapabiliriz. Sadece görüşlerini aldığımızı ifade edebilirim. Ziyaretlerimizde nihayi düzenleme hakkında bir yaklaşımı diğer siyasi partilere ulaştırmamız mümkün değil. Çünkü; bu çerçevede olgunlaşmakta olan değişik çevrelerin görüşlerini almakta olan bir süreçteyiz. Sözlü şekilde bir değerlendirme oldu. Olgunlaştığı halde paylaşacağız."

Muhalefetin baro düzenlemesine ilişkin yaklaşımı konusunda ise Özkan, "Kesin itirazları olduğu, görüşülebilir meseleler olduğunu, destek verecek konular da oldu. Biz bunları değerlendireceğiz. Siyasi partilerin bize sözlü olarak bildirdiği konular var, değerlendireceğiz" dedi.


Cumhuriyet Halk Partisi, Cahit Özkan, İYİ Parti, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 06:59 Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Parti'den muhalefete 'baro paketi' ziyareti (3) - Son Dakika

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