Son Dakika Haberleri: AK Parti'den Mursi açıklaması - KAHRAMANMARAŞ
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AK Parti'den Mursi açıklaması - KAHRAMANMARAŞ

45 dakika önce

Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te, hayatını kaybeden, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te, hayatını kaybeden, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de, Vali Vahdettin Özkan, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, öğle namazı kıldı.
Daha sonra İl Müftüsü Celal Sürgeç, Mursi için gıyabi cenaze namazını kıldırdı.
AK Parti'den Mursi açıklaması - KAHRAMANMARAŞ
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:44 Kaynak: AA
Mısır, Muhammed Mursi, Kahramanmaraş, Güncel
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