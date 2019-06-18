AK Parti'den Mursi açıklaması - KAHRAMANMARAŞ
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Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te, hayatını kaybeden, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:44 Kaynak: AA
, Malatya
, Şanlıurfa Adıyaman
, Kahramanmaraş
ve Kilis
'te, hayatını kaybeden, Mısır
'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş merkez Dulkadiroğlu
ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de, Vali Vahdettin Özkan
, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, öğle namazı kıldı.
Daha sonra İl Müftüsü Celal Sürgeç, Mursi için gıyabi cenaze namazını kıldırdı.
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