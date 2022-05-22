AK Parti'den Niğde'deki otobüs kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajları - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'den Niğde'deki otobüs kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajları

22.05.2022 10:55
AK Parti'den Niğde'deki otobüs kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajları

AK Parti'li siyasiler, Niğde'de otobüsün devrilmesi sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 41 kişinin yaralandığı kazayla ilgili mesaj yayımladı.

AK Parti'li siyasiler, Niğde'de otobüsün devrilmesi sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 41 kişinin yaralandığı kazayla ilgili mesaj yayımladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, kazanın, Adana'da düzenlenen gençlik programından Konya'ya dönerken yaşandığını belirterek, "Çok üzgünüz, hayatını kaybeden 3 genç kardeşimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve teşkilatımıza sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun." mesajını paylaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, mesajında, "Başımız sağ olsun. Konya'dan Adana programımıza gelen 3 kardeşimizi dönüş yolunda otobüs kazasında yitirdik. Çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin. Yaralılarımıza şifa diliyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ile AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan da paylaşımlarında, kazada hayatını kaybedenlere rahmet, yararlılara acil şifa diledi.

YORUMLAR
500
Niğde'de kaza! Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi! 2 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi ise yaralandı Niğde'de kaza! Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi! 2 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi ise yaralandı Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı (4) Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı (4)
Kaynak: AA

AK Parti, gençlik, Konya, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'den Niğde'deki otobüs kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajları - Son Dakika


Son Dakika
10:52 Galatasaray'da başkan adaylarından Dursun Özbek, Fatih Terim hakkında ilk kez konuştu: Pazartesi günü yönetim kadromuzda değerlendireceğiz
10:40 Kripto para uygulamasında hesapları bloke olan iki gencin 200 bin liraları yok oldu
10:34 Hadise yeni imajıyla Khloe Kardashian'a benzetildi
10:32 Bomba iddia: DEVA Partisi, Abdullah Gül'ü "İkinci aday" olarak düşünüyor
10:06 Türkiye'de tanışmışlardı! Her şey yolunda giderken adam, karısını öldürdü, cesedi bavula koydu
09:57 Taksici ve yolcular ücret yüzünden kavga etti: Tekme ve tokatlar havada uçuştu
09:54 Yılan, kedi yuvasına girdi, annenin mücadelesi görenleri şaşırttı
09:26 Maltepe mitingi sonrası Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: Bu saatten sonra değişemem
09:24 Finansal İstikrar Komitesi'nin 4'üncü Toplantısı yapıldı: Enflasyona karşı sert tedbirler yolda
09:19 Bayraktar Akıncı, performansıyla övgü topladı: 3 ülkeyi uçarak geçti ve toplamda 2 bin kilometre mesafe gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 11:01:17. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti'den Niğde'deki otobüs kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement