AK Parti'den Niğde'deki otobüs kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajları

AK Parti'li siyasiler, Niğde'de otobüsün devrilmesi sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 41 kişinin yaralandığı kazayla ilgili mesaj yayımladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, kazanın, Adana'da düzenlenen gençlik programından Konya'ya dönerken yaşandığını belirterek, "Çok üzgünüz, hayatını kaybeden 3 genç kardeşimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve teşkilatımıza sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun." mesajını paylaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, mesajında, "Başımız sağ olsun. Konya'dan Adana programımıza gelen 3 kardeşimizi dönüş yolunda otobüs kazasında yitirdik. Çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin. Yaralılarımıza şifa diliyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ile AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan da paylaşımlarında, kazada hayatını kaybedenlere rahmet, yararlılara acil şifa diledi.