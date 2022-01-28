AK Parti'den Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'a eleştiri - Son Dakika

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, Odunpazarı Bölgesi'nde bulunan mahalle sokaklarındaki kar ve buzların giderilememesinden dolayı belediye başkanı Kazım Kurt'u eleştirdi.

Acar, yaptığı yazılı açıklamada, kentte yağan karın üstünden 10 günlük bir zaman geçmesine rağmen halen çok sayıda mahalledeki sokakların kar ve buzdan dolayı ciddi tehlike oluşturduğunu kaydetti.

Vatandaşların kaldırımlarda yürümekte zorluk çektiğini ifade eden Acar, şu değerlendirmede bulundu:

"Buz pistine dönen sokaklar, araçlar için kaza riskini artırıyor. İlk karın yağmasından bu zamana kadarki geçen zaman diliminde Odunpazarı Belediyesi ve Belediye Başkanı Kazım Kurt karla mücadele hususunda maalesef sınıfta kalmıştır. Ana arterlerde yeterli çalışma yapılmamasıyla birlikte ara sokaklar kendi kaderlerine terk edilmiştir. Vatandaşlarımız her gün mahallelerden fotoğraflar çekerek bizlere göndermek suretiyle yetkililerden, gereğinin yapılması için uyarılarda bulunmamızı talep etmektedirler. Daha dün sabah mahallelerden gelen fotoğrafları sosyal medya hesabımızdan paylaşım yapmak suretiyle Kazım Kurt'a ve Odunpazarı Belediyesi'ne uyarımızı yaptık."

Acar, meteoroloji hava tahminlerine göre önümüzdeki en az 10 günlük süreçte çetin kış şartlarının devam edeceğinin gözüktüğüne dikkati çekerek, "Dolayısıyla havaların ısınarak buzların erimesini beklemeden bir an önce mahalle sokaklarında tuzlama çalışmasına başlanması gerekmektedir. Aksi takdirde Allah korusun buzlanmadan dolayı meydana gelebilecek kazalardan Odunpazarı Belediyesi ve Belediye Başkanı Kazım Kurt birinci dereceden sorumludur. Bizler her zaman vatandaşlarımızın sesine kulak vererek şu ana kadar gerekli uyarılarımızı yaptık ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Uyarılarımızı dikkate alıp almamakta yine Belediye Başkanı Kazım Kurt'un sorumluluğundadır." ifadelerini kullandı.