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AK Parti'den Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'a eleştiri - Son Dakika

AK Parti'den Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'a eleştiri

11.02.2022 12:53
AK Parti'den Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'a eleştiri

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, Karapınar Gecekondu Önleme Bölgesi 2. Etap Projesi ile ilgili belediye başkanı Kazım Kurt'u eleştirdi.

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, Karapınar Gecekondu Önleme Bölgesi 2. Etap Projesi ile ilgili belediye başkanı Kazım Kurt'u eleştirdi.

Acar, partisinin İl Başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un dün yapmış olduğu basın toplantısında Karapınar Gecekondu Önleme Bölgesi 2. Etap Projesi ile ilgili açıklamalarda bulunduğunu anımsatarak, belediyenin artık mazeret değil çözüm üretmesi gerektiğini kaydetti.

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Acar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önceki imar planları mahkeme tarafından iptal edildiğinden bölgenin plansız konumda kaldığı bu nedenle imar planlarının, imar planı revizyonu değişikliği olarak adlandırılmasının yanlış olduğu tespit edilmiştir. Bu durum ilgili mevzuat gereği açıkken onaylanan planların plan açıklama raporlarında iptal edilen planlardan mevcut planlar olarak bahsedilmesi, 'Yürürlükteki İmar Planı Revizyonu' olarak adlandırılması mahkeme kararına aykırıdır. Böylelikle sanki söz konusu alanlarda meri bir plan varmış ve bu meri plana göre göstermelik te olsa yapı yoğunluğu düşürülüyormuş gibi gösterilmeye çalışılmakla mahkeme kararına aykırı hareket edilmektedir. Buna ilaveten onaylanan planla getirilen nüfusun ihtiyaç duyacağı sosyal donatı alanları ayrılmamıştır."

Söz konusu alanların plansız olduğuna vurgu yapan Acar, "Mahkeme kararında da belirtildiği üzere bu alanlarda çevre yapılaşma haklarına da uyularak plan tekrar ele alınmalı ve nüfusa hizmet edecek şekilde tüm donatı alanları mevzuatın belirlediği oranlar ölçüsünde ayrılmalıdır. Bu görüşümüz meclis toplantılarında da defalarca dile getirilmesine rağmen Odunpazarı belediye başkanı tarafından dikkate alınmamıştır. Ancak bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına yine de meclis üyelerimizce söz konusu gündem maddesine mecliste destek verilmiştir. Belediye başkanı 'ben yaptım oldu' anlayışı ile ilçemizin kaderiyle oynamaya devam ettiği sürece söz konusu mahallelerimizdeki mağduriyetin devam edeceği açıktır. Bu nedenle Odunpazarı belediye başkanına sesleniyoruz, artık mazeret değil çözüm üretin. hizmet üretin. artık mahallelerimizi oyalamayın ve kamuoyunu doğru bilgilendirin." diye konuştu.

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Kazım Kurt, Odunpazarı, Karapınar, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'den Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'a eleştiri - Son Dakika


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