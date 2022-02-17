AK Parti'den Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'a eleştiri - Son Dakika

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, 2019 yerel seçimlerinden önce vermiş olduğu vaatleri ile ilgili belediye başkanı Kazım Kurt'u eleştirdi.

Acar, yaptığı yazılı açıklamada, 2019 yerel seçimlerinin üstünden 3 yıl gibi uzun bir zaman geçmesine rağmen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un, seçim öncesi vermiş olduğu vaatleri yerine getiremediğinin görüldüğünü bildirdi.

Yerel seçimlere 2 yıllık bir sürenin bulunduğu değerlendirmesini yapan Acar, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Yerel seçimlere 2 yıllık bir süre var ama siyasette de kalıplaşmış ve kabul görmüş bir deyiş var. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diye. Daha önceki söylemlerimizde de belirttiğimiz gibi daha rutin belediyecilik hizmetlerini bile yerine getiremeyen bir zihniyetin, seçim öncesi göz boyamak adına verilen bu vaatleri yerine getirmesi de imkansız gözükmektedir. Bizler, Odunpazarı'nda yaşayan vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda hayatlarını sürdürebilmeleri için belediye tarafından yapılacak her türlü hizmete meclis grubumuzla birlikte şimdiye kadar onay verdik ve bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Ama gelin görün ki belediye başkanı Kurt, çeşitli bahanelerin arkasına sığınarak vatandaşlarımızın yararına olacak bu vaatleri yerine getirmekten kaçınmaktadır."

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, belediyenin kaynaklarını vatandaşa hizmet etmek yerine özel kalem ve reklamasyon harcamalarına aktararak heba edildiğini belirterek, "Bunun yanı sıra en son Karapınar Gecekondu Önleme Bölgesiyle ilgili yapmış olduğu gerçeklikten uzak açıklamalarla da kamuoyunu yanlış bilgilendirerek kendince bir algı oluşturma çabası içine girmiştir. Belediye başkanı Kurt, artık bahanelerin ve algı çalışmalarının arkasına saklanmayı bırakın ve vatandaşlarımızın sizden beklediği hizmeti verebilmek için çaba sarf edin, enerjinizi vermiş olduğunuz vaatleri yerine getirebilmek için harcayın."??????? ifadelerini kullandı.