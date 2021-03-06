AK Parti'den öğrencilere ve öğretmenlere maske - Son Dakika

AK Parti'den öğrencilere ve öğretmenlere maske

06.03.2021 09:17
AK Parti'den öğrencilere ve öğretmenlere maske, System.String[]

Lapseki AK Parti İlçe Başkanı Namık Ergin, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ilçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan'ı makamında ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerin kullanması için maske verdi.

Lapseki AK Parti İlçe Başkanı Namık Ergin, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ilçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan'ı makamında ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerin kullanması için maske verdi.

Yurt genelinde geçtiğimiz hafta başlayan yüz yüze eğitimden sonra AK Parti Kadın Kolları Başkanı Firdevs Kıroğlu, Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çırak ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Milli Eğitim Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan'ı makamında ziyaret eden AK Parti İlçe Başkanı Namık Ergin,

"Ttüm okullarımız, okulumuz temiz belgesini, aldı buna ilaveten bizler de teşkilat olarak bir şeyler yapalım istedik. Açıkçası 2 bin öğrenci çocuğumuza çocuk maskesi kız ve erken öğrenci ayrı olmak suretiyle, biz sizlere teslim etmek istedik. Yine okullarımızda görev yapan öğretmen ve idari personellere bin adet maske sizlere teslim ediyoruz. Tabi ki gönül isterdi ki okullara kendimiz gidelim, okul müdürlerimize kendimiz teslim edelim isterdik ama malum pandeminin daha fazla yayılmaması ve kurallara riayet etme anlamında sizlere teslim etmek istedik. İnşallah bu süreci de geçireceğiz Allah'ın izniyle." dedi.

Hisarcık, AK Parti, Aydın, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'den öğrencilere ve öğretmenlere maske - Son Dakika


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