AK Parti'den Osmaneli Çıkartması

AK Parti Bilecik
teşkilatı Osmaneli
'ni ilçesine tam kadro çıkartma yaparken, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı
, mevcut Belediye Başkanı Münür Şahin
'in tekrar aday gösterilmesinin nedenlerini açıkladı.
AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve parti teşkilatı Osmaneli'nde vatandaşları ziyaret ederek AK Parti'nin Belediye Başkan adayı Mustafa Kürek'e destek istedi. Milletvekili Yağcı'nın ilçe gezisi esnasında yanına gelen bir vatandaş, AK Parti'nin belediye başkan adayı
olarak Mustafa Kürek'i göstermesine tepki gösterdi. Mustafa Kürek'in geçtiğimiz yerel seçimlerde MHP
'den aday olduğunu anımsatan vatandaş, AK Parti'nin aday tercihini eleştirdi.
"15 Temmuz'dan önce yaşananların üzerine sünger çekilmiştir"
Vatandaşın tepkisine cevap veren Milletvekili Yağcı, Cumhur İttifakı'na dikkat çekerek şunları aktardı:
"15 Temmuz hain darbe girişimi ülkemiz ve Türk siyaseti açısından bir milattır. MHP'nin bu süreçte gösterdiği tavır ve takındığı tutum son derece önemlidir. Nitekim o süreçten sonra AK Parti ile MHP arasında ülkemizin bekası ve milletimizin geleceği için Cumhur İttifakı kurulmuştur. 15 Temmuz'dan önce yaşananların üzerine sünger çekilmiştir. Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması, beka sorununun ortadan kalkması için AK Parti ve MHP birlikte ellerini taşın altına sokmuştur. Bu noktada; partimizin karar mercileri Mustafa Kürek'in aday olmasında herhangi bir tereddüt yaşamamıştır ve yaşamayacaktır. Adayımızla birlikte 31 Mart seçimlerinden zaferle çıkacağız inşallah .AK Parti'nin de yeni bir parti değil. 16 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu dolayısıyla bir karar alınırken neyin nasıl yapılacağını düşünerek alan bir parti. Bu kararlarda, ne Ahmet'in, ne Mehmet'in, ne de Selim'in iradesinin geçerli olmadığını, kararların partinin genel iradesi" dedi.
"Münür Şahin ile dostluk ve arkadaşlık noktasında bir sıkıntı yok"
Mevcut Belediye Başkanı Münür Şahin ile seçim çalışmasını bugün beraber yaptıklarını dile getiren Milletvekili Selim Yağcı, Belediye Başkanı Şahin
'in ile görüştüklerini dostluk ve arkadaşlık noktasında bir sıkıntı olmadığını ve kendisinin herhangi bir talebi olmadığını, AK Parti'nin yetkili organlarının Mustafa Kürek'i aday gösterdiğini ve kendisinin milletvekili olarak yanında olduğunu söyledi. - BİLECİK