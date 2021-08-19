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AK PARTİ'DEN PENDİK'TE ÇUKURA BIRAKILAN HAYVANLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA - Son Dakika

AK PARTİ'DEN PENDİK'TE ÇUKURA BIRAKILAN HAYVANLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

19.08.2021 12:32

? AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, Pendik'te İBB'ye ait hayvan bakımevinin yakınında hayvanların bir çukura atılarak üstü açık bir şekilde bırakılmasına yönelik, 'Yaralı, ayağı kırık kedi ve köpekler var. Poşete geçirilmiş hayvanın atıldığına şahit olduk.

? AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, Pendik'te İBB'ye ait hayvan bakımevinin yakınında hayvanların bir çukura atılarak üstü açık bir şekilde bırakılmasına yönelik, 'Yaralı, ayağı kırık kedi ve köpekler var. Poşete geçirilmiş hayvanın atıldığına şahit olduk. İnsanın tüyleri ürperiyor. Büyük bir vahşet, bu canlılara reva görülen zulüm kabul edilemez' dedi. AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, Kağıthane Sütlüce'de bulunan AK Parti İl Başkanlığı'nda sosyal medyada tepkiye neden olan Pendik'teki hayvan bakımevine yakın bir alanda ölü hayvanların gömülmesine ilişkin açıklama yaptı. GÖRÜNTÜLERDEN BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUK Çok üzgün olduklarını belirten Altunay, 'İstanbul'da Adalar'daki atlardan sonra can dostlarımızla ilgili dehşet veren görüntüler bizleri derinden yaralamış, yürekten üzmüştür. Adalarda atların hesabını veremeyenler bugün can dostlarımıza yönelik yapılan olayları da görmezden gelmeye devam ediyor. Bize ulaşan haberlere ve yerinde yaptığımız incelemelere göre ne yazık ki şu anda oradaki gömü olayları içler acısı bir tabloyu gösteriyor. Ayağı kırık, yaralı kedi ve köpekler, poşete geçirilmiş yakılan hayvanın buraya atıldığına şahit olduk. İnsanın tüyleri ürperiyor. Böylesine acı bir olayı, büyük bir vahşeti orada yaşamaktan üzüntü duyduk' diye konuştu. İNSANLARIN GÜVENİ SARSILDI Tesisin büyük ve donanımlı olduğuna dikkat çeken Altunay, 'Dün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun attığı twette 'hayvan bakım evimizde, ölen hayvanlar' diye başlaması bu işi kabulleniyor olmasının en güzel göstergesidir. Nasıl oluyor da dünyanın teknik donanımı ve altyapısı bakımından ikinci büyük barınağı olan tesiste bu görüntüler çıkıyor. Yasalaşan Hayvanları Koruma Kanunu belediyelere büyük bir yükümlülük yüklemiştir. İnsanlar buralara güvenmiştir, küçük ilçelerin bakamadığı sokak hayvanlarının buralara teslim edilmesi istenmiştir. Yaşanan olay insanların güvenini sarsmıştır, umutlarını kırmıştır. Böylesine bir tesiste bu acı olayların yaşanmaması gerekir? ifadelerini kullandı. BÜYÜK BİR VAHŞET Hayvanların korunması ve yaşatılması gerektiğini söyleyen Cahit Altunay, 'Her şeye kılıf bulabilirsiniz bu dehşet verici gömü olayları nedir' Hendekler kazıp yüzlerce hayvanı nasıl buraya bırakabiliyorsunuz? Yakarak öldürmek ne demek, neyin izlerini örtmeye çalışıyorsunuz? Poşetin içine koyarak öldürmek ne demek? Bu nasıl büyük bir vahşettir. Böylesine acı bir olayı bu kadar insana yaşatma hakkınız var mı? Hayvan bir candır, onun korunması, gözetilmesi ve yaşam hakkının tanınması insanlığın en büyük görevidir. Bu tesisler, hayvanlar sağlıksız ortamdan geldiğinde burada sağlıklı bir şekilde çıksın diye yapıldı. Siz bırakın üstüne yeni tesisler yapmayı olan tesisleri işletmekten acizsiniz? dedi. DERNEK, VAKIF VE HAYVANSEVERLERE SESLENDİ Sayısız dernek, vakıf ve hayvansever bulunduğunu hatırlatan Altunay, 'Neredeyiz, neyin peşindeyiz' Dünya görüşü ne olursa olsun, hayat anlayışı da öyle siyasi kazanım düşünmeden söylüyorum A ve B belediyesi diye ayırmıyoruz, kim yaparsa yapsın üzerine gidelim. Gelin birlikte mücadele edelim, onların haklarını savunalım, koruyalım. Bu canlılara reva görülen bu zulüm kabul edilemez? diye konuştu.

AK PARTİ'DEN PENDİK'TE ÇUKURA BIRAKILAN HAYVANLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA
AK PARTİ'DEN PENDİK'TE ÇUKURA BIRAKILAN HAYVANLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA
AK PARTİ'DEN PENDİK'TE ÇUKURA BIRAKILAN HAYVANLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA
AK PARTİ'DEN PENDİK'TE ÇUKURA BIRAKILAN HAYVANLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA
AK PARTİ'DEN PENDİK'TE ÇUKURA BIRAKILAN HAYVANLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

istanbul büyükşehir belediyesi, Cahit Altunay, AK Parti, Pendik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK PARTİ'DEN PENDİK'TE ÇUKURA BIRAKILAN HAYVANLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA - Son Dakika


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