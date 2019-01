AK Parti'den Pütürge ve Doğanyol'a Çıkarma

AK Parti'nin Pütürge ve Doğanyol Belediye Başkan adayları, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan 'ın da katılımıyla ilçe halkı ile buluştu. Burada konuşan Gürkan, "Biz adaletle idarecilik yapacağız, adaletle yöneteceğiz" dedi. Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, ilk olarak Pütürge ilçesinde Başkan Adayı Mikail Sülük 'ün halkla buluşma programına katıldı.Miting havasında geçe programa, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca , Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan ile AK Partinin Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder , Pütürge Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük, Doğanyol Belediye Başkan Adayı Hakan Bay ile parti yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.Coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan AK Parti Pütürge Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük, burada yaptığı konuşmada Pütürge ilçesinin dağların arkasında kalan bir ilçe olmayacağını belirterek, "İlçemizi, Pütürgemizi her alanda Türkiye 'nin ilk sıralarına taşımak en asli görevimizdir. Milletimize hizmet yolunda asla ve asla yorgunluk nedir tanımıyoruz. Aksine her zaman kendimizi yeniliyor, ilk günkü aşk ve şevk ile yolumuza devam ediyoruz. Sizin coşkunuz, sizin heyecanınız, sizin sevginiz, bu ülkeyi nice uçurumdan geri çevirdi. Şimdi 31 Mart seçimleri de inşallah, Pütürgemizin desteği ile büyük Türkiye davasına hız katacak, dirilişimizin mührü, yükselişimizin işaret fişeği olacak" dedi.Pütürge'nin sevdaları olduğunu kaydeden Sülük, "Bugün Pütürge için tarihi bir gün. Pütürge'yi, bir Pütürge daha büyütmek için bugün yeni bir sayfa açıyoruz. Pütürge'de inşallah yerel kalkınma hamlesini başlatacağız. Büyüyen Pütürge için önceden başlattığımız çalışmalarımızı da aralıksız olarak sürdüreceğiz. Pütürge'yi karış karış gezerek, insanımızı evinde, tarlasında dinleyerek neler yapmamız gerektiğini belirlemiştik ve Pütürge'mize yeni bir vizyon, yeni bir çehre kazandırmak için projeler hazırladık. Projelerimizi önümüzdeki günlerde de sizlerle paylaşacağız. Şu kadarını şimdilik söyleyeyim ki Pütürge dağların arkasında kalmayacak. Pütürge ulaşılmaz olmayacak" şeklinde konuştu.AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder ise, AK Parti'nin oylarını her seçimde olduğu gibi bu seçimde de artırmanın gayreti içerisinde olacaklarını belirterek, "İnşallah Malatya merkezde olduğu gibi, Pütürge'de olduğu gibi, Battalgazi'de de bugüne kadar gerek yerel seçimlerde olsun, gerek genel seçimlerde olsun, aldığımız oy oranımızın üzerine 31 Mart 2019'da onların üzerinde bir oy oranını AK Partiyle sadıktan çıkartarak, gerek Malatyamıza, gerek ülkemize en yüksek oy oranıyla destek vereceğinizden şüphemiz yoktur. Yeterki biz bir olalım, beraber olalım, iri olalım, diri olalım" diyerek, AK Parti'nin ülkeye kazandırdığı hizmetlerin yeni dönemde de artarak devam edeceğini kaydetti.Coşkulu bir kalabalığa hitap eden Battalgazi Belediye Başkanı AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan'da, Pütürge ilçesinin her zaman devletinden ve milletinden yana olan bir ilçe olduğunu söyledi. Pütürge'nin milli birliğe ve beraberliğe her zaman sahip çıktığını dile getiren Gürkan, "Pütürgemiz bizim için çok kıymetlidir. Bizler büyükşehir belediye başkan adayı olarak hemşehrilerimizin huzuruna geldik. Hemşehrilerimiz bizleri bağrına bastı. Hakikaten meydanı tıklım tıklım doldurmuşlar. İnşallah 31 Mart'tan sonra Pütürgemize de, diğer 12 ilçemize de aynı hizmetlerimizi adil ve adaletli bir şekilde götüreceğiz. Biz adaletle idarecilik yapacağız, adaletle yöneteceğiz. Şimdiye kadar yaptıklarımız hep böyleydi. Yaptıklarımız yapacaklarımızın da teminatıdır. Pütürgeli hemşehrilerime güveniyorum ve inanıyorum. Burada devlet vatandaş işbirliği, belediye vatandaş işbirliğinin en üst seviyede temayüz etmesini Mikail başkanımızla sağlayacağız inşallah. Netice itibariyle hizmet, bayrak yarışıdır. Biz bundan sonraki süreçte de birlik beraberlik içerisinde olacağız. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi bozmasın" dedi.Malatya'nın bu seçimlerde yeni bir destan yazacağını söyleyen Gürkan, "Burada memleketimizde bu rol model olarak inşallah Türkiye seçim tarihinin rekorunu Pütürge'de, Malatya'nın bütün ilçelerinde ve Malatya'da kırmak gayreti ve çabası içerisindeyiz. Artık hizmeti partiler üstünde de düşünüp, herkesi tek tek gidip ziyaret edeceğiz. Her mahalleye, her sokağa, her eve girip, bütün elleri sıkacağız. Netice itibariyle Malatyamızı mazisine layık istikbale hazırlamak için hepimizin üzerine büyük sorumluluk düşüyor. Dolayısıyla yeni destanları sizlerle birlikte yazacağız" şeklinde konuştu.AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ise konuşmasında AK Belediyeciliğinin önemine dikkat çekerek, "AK Parti belediyeciliğini bir çıta yükseltmek adına, Mikail başkanımızın gerek kişisel diyalog kurma yeteneği, gerek teşkilat tecrübesi ile gerek görgüsü, bilgisi ile, inşallah bu dönem Pütürge'nin yaşam standardını, yaşam kalitesini, sizlerin refahını biraz daha yükselteceğine, bir çıta daha yükselteceğine gönülden inanıyorum. Büyükşehir belediye başkan adayı ve teşkilatımız ile uyum içerisinde sizlere çok daha güzel hizmetler sunacaktır. Sizlerin desteği ve gönül birliği ile inşallah 1 Nisan sabahı Pütürgemiz çok daha güzel bir güne merhaba demiş olacak" diye konuştu.Yapılan konuşmaların ardından heyet Doğanyol ilçesine geçerek esnaf ziyareti gerçekleştirdi. - MALATYA