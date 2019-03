AK Parti'den Pütürge'ye Çıkarma

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında çalışmalarını Pütürge ilçesinde sürdürdü.

Pütürge'de ilk olarak Pazarcık Mahallesinde seçim irtibat bürosunun açılışı gerçekleştirildi. Heyet daha sonra Ormaniçi, Taşmış, Yazıca, Başmezra Sahilköy Mahallelerini ziyaret etti. Pazarcık'taki seçim irtibat bürosu ve mahalle ziyaretlerinde konuşan AK Parti Pütürge Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük, "31 Mart'ta sandıklarda rekor kıracağız. 31 Mart'tan sonrada hizmetlerde rekor kırmak için gece gündüz demeden çalışacağız. Biz, Pütürge'de kalkınan, büyüyen, değişen, iş üretip, istihdam oluşturup, ekonomiye katkı sağlayan bir toplumun temelini atacağız" şeklinde konuştu.



AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca da "31 Mart'ta gerçek, farklı bir başarıyla, yüksek oranda bir oy oranıyla taçlandıracağız. Ondan sonrada hizmetler geldiğinde 'biz iyi ki yorulmuşuz, bu yorgunluğumuza değdi' diyeceksiniz. Ben inanıyorum ki böyle bir sonuçla hep birlikte 31 Mart gecesini karşılayacağız. Bizler hep beraberiz. Sadece bugün değil, seçimden sonrada hizmet noktasında bize ne düşüyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.



Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise şunları kaydetti:



"Pütürgeli her zaman ak davanın, millet davasının, Cumhur İttifakının arkasında Beydağı gibi dimdik durur. Pütürge'den öyle bir ses vereceğiz ki Cumhurbaşkanımız o sesle her zaman ki o eğilmeyen haliyle dimdik duracak; bu milletin, bayrağın, vatanın, davanın temsilciliğini yapacak. 31 Mart'a kadar yorulacağız. Kapı kapı, sokak sokak, ev ev gezeceğiz, 31 Mart'tan sonrada Mikail başkandan hizmet isteyeceğiz. Başkan dediğiniz milletin hizmetkarıdır. Başkan milletin efendisi değildir, millete hizmet edendir. 31 Mart'tan sonrada hizmet kervanını sürdürecek belediye başkanlarımızı seçeceğiz. Bu bir bayrak yarışıdır. Bu bir davadır,ak davadır. Cumhur İttifakı ile birlikte bu cumhurun davasıdır. Biz bu işe dava gözüyle bakıyoruz. Makamların hiçbir önemi yok. Makamlar nöbet veridir, nöbetler gelip geçer. Biz bu işi bir dava, hizmet davası olarak görüyoruz. Malatya'ya ve Pütürge'ye yakışır bir tavır ortaya koyup, 31 Mart'ta da bu bayramı hep birlikte yaşayacağız."



AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise "Bu süreç koşmamız, yorulmamız gereken bir süreç. Hem yerel hem de genel olarak Pütürge'den güçlü bir oy ile çıkılması gerekiyor. Pütürge, AK Partimizin ilçeler nezdinde baktığımız zaman kalelerinden biri. Dolayısıyla AK Partimizde ilk günden itibaren her zaman Pütürge'ye farklı bir şekilde yaklaştı. Pütürge, coğrafi olarak hizmeti en zor olan bir ilçemiz. 13 ilçemiz içerisinde en çok yol ağı olan ilçemiz. Bunun için bir ayrıcalık, özen gerekiyor. Bundan dolayı da hükümetimiz her dönem Pütürge'ye farklı yaklaştı. Aynı şekilde büyükşehir belediyemizde Pütürgemize çok önemli yatırımlar yaptı" dedi.



Konuşmasında 31 Mart'ta yapılacak olan Mahalli İdareler Seçiminin önemine değinen Çakır, AK Parti ve Cumhur İttifakının ortaya koyduğu ülke için önemli olan bir dava meselesi var. Burada hiçbir zaman mahalli, kişisel, yöresel, encümen, aday diğerleri gibi farklı konularla AK Partinin ve Cumhur İttifakının oy kaybetmesine fırsat vermemek lazım" diye konuştu. - MALATYA

