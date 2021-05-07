AK Parti'den "Ruhsar Pekcan yargılanacak mı?" sorusuna cevap: Yanlış yapan kim olursa olsun gereğini yaparız - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, dün Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile ilgili tartışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

"BİZİM DURUŞUMUZ BELLİ"

Bir gazetecinin, "Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yargılanmasına dönük bir adım atacak mısınız?" sorusuna Turan şu yanıtı verdi:

"Bizim duruşumuz bellidir. AK Parti'yi kıymetli kılan, 18 yıllık iktidarında yanlış yapan kim varsa gereğini yapmasıdır, milletiyle olan bağını koparmamasıdır. Biz milletimize yanlış yapan kim olursa olsun gereğini yaparak şimdiye kadar gelen bir ekibiz. Yanlış yapanın yanına kar kalmamasını isteyen, önemseyen bir ekibiz. Buna ilişkin Pekcan açıklamalarını yaptı. Gerekli kurumlar değerlendirecektir. O karar kendilerinin"