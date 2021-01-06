KAHRAMANMARAŞ - AK Parti teşkilatları Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ - AK Parti teşkilatları Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu

06.01.2021 17:09

AK Parti Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Malatya ve Kahramanmaraş il başkanlıklarınca, eski Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral İlker Başbuğ ile gazeteci Can Ataklı'nın darbe, CHP'li Fikri Sağlar'ın ise başörtüsü ile ilgili açıklamalarına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Malatya ve Kahramanmaraş il başkanlıklarınca, eski Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral İlker Başbuğ ile gazeteci Can Ataklı'nın darbe, CHP'li Fikri Sağlar'ın ise başörtüsü ile ilgili açıklamalarına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, parti teşkilatıyla suç duyurusunda bulunmalarının ardından adliye önünde gazetecilere, milli iradenin üstünlüğünü hazmedemeyenlerin olduğunu söyledi.

Milli irade düşmanlığının kimi zaman darbeci, vesayetçi, ve marjinal akımların temsilcisi olarak karşılarına çıktığını belirten Özkeçeci, diğer tüm partileri de demokrasi karşıtı açıklamalara tepki vermeye davet etti.

Şanlıurfa

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Şanlıurfa Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, her dönemde milli iradenin üstünlüğünü hazmedemeyenlerin olduğunu, bu düşmanlığın farklı şekillerde karşılarına çıktığını belirtti.

Yıldız, "Hepsi de faşizmin en ilkel, en karanlık, en nobran söylemleri ve eylemleriyle millete, milletin değerlerine, tarihine, kültürüne saldıran köhne zihniyetin mensuplarıyla mücadele etmek, kendine bu ülkenin demokrat, yerli ve milli bireyi olarak gören herkesin en başta gelen sorumluluğudur." dedi.

Kilis

AK Parti Kilis İl Başkanı Murat Karataş da Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasının ardından adliye önünde basın açıklaması yaptı.

Karataş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin doğrudan milletin ve onun temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin yönettiği bir istiklal mücadelesi sonunda kurulduğunu söyledi.

Cumhuriyetin temelinde milli iradenin üstünlüğünün olduğunu belirten Karataş, milletin bu karanlık zihniyete hak ettiği dersi, demokrasi ve hukuk sınırları içinde vereceğinden şüphe duymadıklarını kaydetti.

Malatya

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Koca, Malatya Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, eski Türkiye'de kaldığını ümit ettikleri faşist zihniyetin bulduğu her fırsatta adeta hortlamasının yol açtığı tedirginliği de hep birlikte yaşadıklarını ifade etti.

Koca, "Yapılan bu saldırıları demokrasinin kalbi milli iradeye, onun taşıyıcısı siyaset kurumuna ve nihayetinde bizatihi demokrasimize, partimize ve seçilmiş Cumhurbaşkanımıza yönelik bir saldırı olarak görüyor ve hukukun bize verdiği hakları kullanarak suç duyurusunda bulunmak suretiyle milletimize ve tarihe karşı görevimizi yerine getirdiğimize inanıyoruz. Tüm diğer siyasi partileri de demokrasi karşıtı bu açıklamalara tepki vermeye davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kahramanmaraş

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri de adliye önünde açıklama yaptı.

Görgel, Türkiye'nin kalkınma ve demokrasi yolculuğunda katettiği mesafedeki başarısının akıl, vicdan ve izan sahibi herkes tarafından takdirle teslim edildiğini belirtti.

Fırat Görgel, Türkiye'nin 81 ilindeki AK Parti teşkilatları olarak yapılan bu saldırılara, karanlık zihniyetlere karşı en güzel dersi demokrasi ve hukuk çerçevesi içerisinde vereceklerini kaydetti.

KAHRAMANMARAŞ - AK Parti teşkilatları Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu
KAHRAMANMARAŞ - AK Parti teşkilatları Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu
KAHRAMANMARAŞ - AK Parti teşkilatları Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu
KAHRAMANMARAŞ - AK Parti teşkilatları Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu
KAHRAMANMARAŞ - AK Parti teşkilatları Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu
KAHRAMANMARAŞ - AK Parti teşkilatları Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi, Alparslan Türkeş, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - AK Parti teşkilatları Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika


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