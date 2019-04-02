Son Dakika Haberleri: AK Parti'den Samsun'da Seçim Sonucuna İtiraz

AK Parti'den Samsun'da Seçim Sonucuna İtiraz

2 saat önce

AK Parti Samsun İl Başkanlığı tarafından Atakum ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz edildi.

AK Parti'den Samsun'da Seçim Sonucuna İtiraz, System.String[]
AK Parti Samsun İl Başkanlığı tarafından Atakum ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz edildi.

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atakum'da ilçe belediye başkanlığı ile ilçe belediye meclis üyeliği yönünden itirazlarını ilçe seçim kuruluna verdiklerini söyledi.

Bu kapsamda tüm sandıkların yeniden sayılmasını talep ettiklerini anlatan Aksu, milletin iradesinin sandığa yansımasını amaçladıklarını vurguladı.

Aksu, "Burada amacımız, milletin sandığa yansıttığı iradesinin ortaya çıkması. Belki rakip aday lehine oy artışı olacak sayım sonucunda ama o da bizim kabulümüz. Bizim lehimize bir tablo olacaksa o da kabulümüz. Burada şaibeli bir seçim sonucu tanımından ziyade seçmenin iradesinin tam olarak ortaya çıkması amaçlanıyor. Başvuru amacımız budur. Bu çerçevede seçim kurulu oyların sayımı konusunda karar verirse yeniden sayım gerçekleşecek." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:14 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Bahçeli'den Çok Konuşulacak Yeni Seçim Sistemi Önerisi: Sadece Büyükşehir Belediye Başkanı Seçelim İBB'den İmamoğlu'nun, "Dosyalar Kaçırılıyor" İddialarına Yanıt: Tamamen İftiradır Muharrem İnce'den Erdoğan'a Referandum Göndermesi: Atı Alan Üsküdar'ı Geçti 313 Bin TL Maaşla Dünyayı Gezip Yemek Yiyecek Eleman Aranıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 17:18:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti'den Samsun'da Seçim Sonucuna İtiraz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]