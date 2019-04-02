AK Parti'den Samsun'da Seçim Sonucuna İtiraz

AK Parti Samsun İl Başkanlığı tarafından Atakum ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz edildi.

AK Parti Samsun İl Başkanlığı tarafından Atakum ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz edildi.



AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atakum'da ilçe belediye başkanlığı ile ilçe belediye meclis üyeliği yönünden itirazlarını ilçe seçim kuruluna verdiklerini söyledi.



Bu kapsamda tüm sandıkların yeniden sayılmasını talep ettiklerini anlatan Aksu, milletin iradesinin sandığa yansımasını amaçladıklarını vurguladı.



Aksu, "Burada amacımız, milletin sandığa yansıttığı iradesinin ortaya çıkması. Belki rakip aday lehine oy artışı olacak sayım sonucunda ama o da bizim kabulümüz. Bizim lehimize bir tablo olacaksa o da kabulümüz. Burada şaibeli bir seçim sonucu tanımından ziyade seçmenin iradesinin tam olarak ortaya çıkması amaçlanıyor. Başvuru amacımız budur. Bu çerçevede seçim kurulu oyların sayımı konusunda karar verirse yeniden sayım gerçekleşecek." diye konuştu.

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