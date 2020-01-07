AK Parti'den Sarı'ya kutlama ziyareti - Son Dakika

AK Parti Çorum milletvekilleri ve teşkilatları Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret etti.



Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu ile İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim İl Müdürü olarak atanan Yakup Sarı'ya yeni görevinde başarı dilediler.



Ziyarete ilişkin AK Parti'den yapılan açıklama da, 2020 yılında Çorum'un eğitimde hak ettiği yere geleceği belirtilerek, önümüzdeki süreçte eğitimdeki ivmenin daha yüksek seviyelere çıkarılacağı vurgulandı.



Gençlerin bu ülkenin geleceği olduğu vurgulanan açıklama da, "Çocuklar bizim geleceğimiz onlara en iyi şekilde hizmeti birlikte sunacağız. Milli Eğitim Müdürüm Yakup Sarı'nın tecrübelerini önemsiyoruz ve bu tecrübelerinden istifade edeceğiz . Devleti ve milletine faydalı bireyler yetiştirmek için gece-gündüz demeden hep beraber çalışacağız" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM