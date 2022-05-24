AK Parti'den Sarıyer'deki İBB'ye ait arazilerin satışına onay için "rayiç bedel" şartı

AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde tartışılan, Sarıyer'deki iki mahallede toplam 318 bin metrekareyi bulan arazinin satışı konusuyla ilgili, "Emlak (sokak) rayiç bedeli üzerinden satarlarsa İBB Başkanı'na yetki veririz. Aksi takdirde Pınar ve Rumeli Hisar mahallelerinde oturan yurttaşlarımızın bu belgeleri, tapuyu alabilme imkanı olmayacak. dedi."

AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısına İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve İBB Meclis Üyesi Hüseyin Coşgun, İBB Harita Komisyonu Başkanı Saim Kadıoğlu, AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun katıldı.

Halil İbrahim Kurşun, Sarıyer'de İBB mülkiyetindeki Pınar ve Rumeli Hisar mahallerinde toplam 318 bin metrekareyi bulan arazinin satışının İBB tarafından gündeme getirildiğini aktardı.

AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı olarak, meclis üyeleri, AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ve yönetimiyle yaptıkları istişareler sonucunda aldıkları kararı paylaşmak istediklerini söyleyen Kurşun, Sarıyer'in en önemli problemlerinden bir tanesinin mülkiyet olduğunu kaydetti.

"Mülkiyet hakkı en temel insan haklarından bir tanesi." diyen Kurşun, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız yapı kayıt belgeleri adı altında Sarıyer'de ve tüm Türkiye'deki yurttaşlarımızın yapı kayıt belgelerini almalarının önünü açtı. Üzerinde yaşamış oldukları arazi Büyükşehir Belediyesi arazisi olabilir, Hazine arazisi olabilir. Buradaki yurttaşlarımızın yapı kayıt belgelerini almalarına imkan tanındı. Buradaki yurttaşlarımız yapı kayıt belgelerini aldılar. Aynı dönemde bu belgenin hukuki bir geçerliliğinin olmadığını, bunun değersiz bir belge olduğunu CHP'li arkadaşlar, Sarıyer'de Sayın Şükrü Genç ve arkadaşları yoğun bir şekilde mahallelerde ifade ettiler. Son gün Rumeli Hisarı'nda ikamet eden Belediye Başkanımız Şükrü Genç bey de bu belgeyi almış. Bu belgenin iptali için Sarıyer'de de bir dönem belediye başkan yardımcılığı görevinde bulunan İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek bey ve CHP'li milletvekilleri Anayasa Mahkemesine giderek yapı kayıt belgelerinin iptali için dava açtılar. Dava neticesinde Sarıyer'de bulunan yapı kayıt belgesi alan vatandaşlarımızın belgeleri iptal edildi. Tamamen milletimizin hayrına, yararına olan yapı kayıt belgeleri, Büyükşehir ve Hazine arazisinde yapılan yapıların sahiplerinin kendileri olduğunu ifade eden bir belgeydi bu. Bu belge neticesinde buraların sahipleri olduklarını tescillemiştik."

"Rayiç bedeli üzerinden satılırsa AK Parti Grubu olarak destek vereceğiz"

Satışı gündemde olan ve mülkiyeti İBB'ye ait bu arazilerin Büyükşehir Belediyesince yurttaşlara satılmasını isteyen Kurşun, "Emlak (sokak) rayiç bedeli üzerinden satarlarsa İBB Başkanı'na yetki veririz. Aksi takdirde Pınar ve Rumeli Hisar mahallelerinde oturan yurttaşlarımızın bu belgeleri, tapuyu alabilme imkanı olmayacak. Emlak rayiç bedeli üzerinde bir bedelle satış olursa buradaki vatandaşlarımızın satın alma imkanı olamayacağından onların da arzusu ve isteği doğrultusunda alabilecekleri bir oran, yani emlak rayiç bedeli üzerinden satışların gerçekleşmesi. Şayet İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu emlak rayiç bedeli üzerinden satış gerçekleştirecek olursa AK Parti Grubu olarak buna destek vereceğimizi ifade ettik." dedi.

Rumeli Hisar ve Pınar mahallelerinde ikamet eden vatandaşların burada kalmalarını arzu ettiklerini dile getiren Kurşun, şunları söyledi:

"İBB Başkanı İmamoğlu, Şükrü Genç ve CHP yönetimi, ikamet eden yurttaşlarımızın burada kalmalarını istemiyor. Biz buna asla geçit vermeyiz. AK Parti Sarıyer Teşkilatı olarak ikamet eden hemşehrilerimizin buradan gönderilmelerine fırsat tanımayız. Şeref sözü verenler, 13 yıldır belediye başkanı olup da seçim öncesinde vaatler veren ve sözünü tutmayan Sarıyer Belediye Başkanına mı, şeref sözü verip de yerine getirmeyen İBB Başkanı'na mı güveneceğiz. İBB Başkanı İmamoğlu'ndan söz almış değiliz. Bir kez daha ifade ediyorum komşularımızın, satışı gündemde olan Rumeli Hisarı ve Pınar Mahallesi sakinlerinin buraları satın alabilme imkanı sokak rayiç bedeli üzerinden gerçekleşmesiyle mümkündür. Sokak rayiç bedeli üzerinden satış gerçekleşirse buna destek vereceğimizi ifade ediyorum."

"Seçim öncesi verdiği sözleri unutmuş durumda"

Hüseyin Coşgun da muhataplarının İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu dile getirerek, "Bu konuyla alakalı sessiz. Seçim öncesi verdiği sözleri, vaatleri unutmuş durumda. İBB Meclisi'nde grubumuz adına defalarca dile getirdik. Ne hikmetse buna resmi ağızdan cevap alamadık. Sayın İBB Başkanı'nın neyin ne olduğunu bilmeden imza attığı bir şey, çünkü kendi unvanını bile yazamamış. Ekrem İmamoğlu'nun havada kalan sözlerine alışkınız ama İstanbul'a verdiği bu söz, şerefiyle imza altına alınmış bir taahhütname ile bu sözü İstanbulluyla paylaştı. Bu söz diğer verdiği sözlerden ayıran bir sözdür. Kafamızda soru işaretleri var ve bunlar giderilmedi." diye konuştu.

"Ne Ekrem İmamoğlu ne Şükrü Genç ne de Doğan Subaşı verdikleri şeref sözünün arkasında durmuyorlar." ifadesini kullanan Coşgun, "Pınar Mahallesi'nde Büyükşehir Belediye yönetimi satış yetkisi isterken, Rumeli Hisarüstü'nde satış, takas ve hasılat paylaşım yetkisi istiyor. Burada Büyükşehir aslında Türkiye'de örneği olmayan ayıplı mal satıyor. Yani brüt parsel üzerinden satıyor. Bizim kafamızdaki soru işaretleri aydınlanmış değil. Ekrem Bey, emlak rayiç bedeli üzerinden verdiği sözü tutsun." açıklamasında bulundu.

"Size ait olmayan bir yerle alakalı söz veriyorsunuz"

Saim Kadıoğlu ise Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in vatandaşlara "Parseldeki tapuları emlak rayiç bedeli üzerinden satacağız." diye ümit verdiğini kaydederek, "Verilen bu söz kendisiyle alakalı değil, mal sahibi kendisi değil, parsellerin mülkü İBB'ye ait. Size ait olmayan bir yerle alakalı vatandaşa söz veriyorsunuz." dedi.

CHP yönetimin yazdığı üst yazıda kendilerinin dava açtığı 2 kanun maddesine istinaden talepleri olduğunu dile getiren Kadıoğlu, şunları kaydetti:

"Bizden de bununla alakalı yetki istiyorlar. Yani içerik hatalı, talepleri samimi değil. Yazının içeriğinde satışla alakalı netlik yok. Bizim beklentilerimiz, satılacak parsellerin satış miktarlarının ve kimlere satıldığının belli olması. Biz vatandaşların mağdur olmaması için alınacak tedbirleri konuşuyoruz. Belediye Başkanı yetkilidir. Belediye Başkanı ihaleyle bunu satabilir. Burada 3. şahıslar ihaleye girebilir. Bu şüphelerle dolu istenen talep siyasi bir talepten öteye gitmeyen, içeriği boş olan bir yetki talebidir. Biz içeriğin doldurulmasını talep ettik."