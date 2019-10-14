AK Parti'den satranç turnuvası

AK Parti İpekyolu Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen satranç turnuvası büyük ilgi gördü.



"En İyi Hamleni Yap" sloganıyla düzenlenen turnuvaya, Tuşba Gençlik Merkezi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonunda 240 kişinin katılımıyla yapıldı. Eleme usulü ile başlayan turnuvanın sonunda birinciye yarım, ikinciye çeyrek ve üçüncüye ise gram altın hediye edildi. İlk 50'ye giren kişilere ise Van Spor FK forması dağıtıldı.



Düzenlenen turnuva ile ilgili konuşan AK Parti İpekyolu Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Kösem, geleneksel hale getirmeyi düşündükleri turnuvanın ilkini yaptıklarını belirterek, "Turnuvayı düzenlemedeki amacımız; planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavratan, süratli, doğru ve çabuk düşünebilmeye yardımcı olan, olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme yeteneklerini geliştiren, kişiliği ve karakteri olumlu yönde etkileyen ve geliştiren, kendine güven duygusunu aşılayan ve bunu geliştiren satranç sporunu yaymak ve gençleri spora yönlendirmektir. Bu kapsamda birinci olan Burhan Çapal, ikinci olan Ali Fuat Türkoğlu ve üçüncü olan Tahir Caner'i yürekten tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. Ayrıca bugün bizi turnuvada yalnız bırakmayan AK Parti İpekyolu İlçe Başkanımız Vesim Yaviç, AK Parti Van İl Başkan Yardımcısı Abdullah Çalım ve bütün misafirlere ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi. - VAN