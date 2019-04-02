Son Dakika Haberleri: AK Parti'den Seçilen Başkandan Budak'ın Mezarına Ziyaret

AK Parti'den Seçilen Başkandan Budak'ın Mezarına Ziyaret

1 saat önce

AK Parti'den Hakkari'nin Şemdinli Belediye Başkanı seçilen Tahir Saklı, ilk olarak 3 yıl önce terör örgütü tarafından düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden AK Parti'li Ahmet Budak'ın mezarını ziyaret etti.

AK Parti'den Seçilen Başkandan Budak'ın Mezarına Ziyaret, System.String[]
AK Parti'den Hakkari'nin Şemdinli Belediye Başkanı seçilen Tahir Saklı, ilk olarak 3 yıl önce terör örgütü tarafından düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden AK Parti'li Ahmet Budak'ın mezarını ziyaret etti.

Şemdinli ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazanan AK Parti'nin adayı Tahir Saklı, beraberindeki partililerle 1 Kasım 2015 seçimlerinde AK Parti'den Hakkari milletvekili adayı gösterilen ve 14 Eylül 2016 tarihinde evinin önünde terör örgütü PKK'nın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ahmet Budak'ın mezarını ziyaret etti. Budak'ın kabri başında dua eden Saklı ve beraberindeki partililer, daha sonra seçim bürosuna geçerek tebrikleri kabul etti. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:59 Kaynak: İHA

Şemdinli, Ahmet Budak, Hakkari, AK Parti, Güncel
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