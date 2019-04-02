AK Parti'den Seçilen Başkandan Budak'ın Mezarına Ziyaret
1 saat önce
AK Parti'den Hakkari'nin Şemdinli Belediye Başkanı seçilen Tahir Saklı, ilk olarak 3 yıl önce terör örgütü tarafından düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden AK Parti'li Ahmet Budak'ın mezarını ziyaret etti.
AK Parti
'den Hakkari
'nin Şemdinli
Belediye Başkanı seçilen Tahir Saklı
, ilk olarak 3 yıl önce terör örgütü tarafından düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden AK Parti'li Ahmet Budak
'ın mezarını ziyaret etti.
Şemdinli ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazanan AK Parti'nin adayı Tahir Saklı, beraberindeki partililerle 1 Kasım 2015 seçimlerinde AK Parti'den Hakkari milletvekili adayı gösterilen ve 14 Eylül
2016 tarihinde evinin önünde terör örgütü PKK
'nın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ahmet Budak'ın mezarını ziyaret etti. Budak'ın kabri başında dua eden Saklı ve beraberindeki partililer, daha sonra seçim bürosuna geçerek tebrikleri kabul etti. - HAKKARİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:59 Kaynak: İHA
Öğrencilere Her Sabah El Öptüren Müdür, AK Parti'den Başkan Oldu
Gözaltına Alınan CHP Siverek Adayı Fatih Bucak Serbest Bırakıldı
AK Parti Ankara İl Başkanı: Oyların Heba Edilmesine Razı Gelemeyiz
AK Parti Adayı Birinci Çıktı, MHP İtirazda Bulundu