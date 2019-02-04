Son Dakika Haberleri: AK Parti'den "Şehitlere Saygı Yürüyüşü"

AK Parti'den "Şehitlere Saygı Yürüyüşü"

36 dakika önce

AK Parti Kadirli İlçe Teşkilatı tarafından "Şehitlere Saygı Yürüyüşü" düzenlendi.

AK Parti'den
AK Parti Kadirli İlçe Teşkilatı tarafından "Şehitlere Saygı Yürüyüşü" düzenlendi.

Kadirli ilçe seçim bürosu önünden başlayan ve Kamil Kara Bulvarı üzerinden Garnizon Şehitliğine kadar devam eden yürüyüşe, AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, AK Parti Osmaniye İl Başkanı Hamza Tor, AK Parti Kadirli İlçe Başkanı İsmail Oruç ile partililer katıldı.

Şehitlikte son bulan yürüyüşün ardından grup şehitler için Kur'an okudu, dua etti. Etkinlik şehit mezarlarının ziyaret edilip çiçek bırakılmasıyla sona erdi.

AK Parti Kadirli İlçe Başkanı İsmail Oruç, burada yaptığı açıklamada, vatanı, devleti, bayrağı için canını hiçe sayan şehitlere Allah'tan rahmet dilediğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:19 Kaynak: AA

Osmaniye, Kamil Kara Bulvarı, Kadirli, Güncel
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