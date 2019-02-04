AK Parti'den "Şehitlere Saygı Yürüyüşü"

AK Parti Kadirli
İlçe Teşkilatı tarafından "Şehitlere Saygı Yürüyüşü" düzenlendi.
Kadirli ilçe seçim bürosu önünden başlayan ve Kamil Kara Bulvarı
üzerinden Garnizon Şehitliğine kadar devam eden yürüyüşe, AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya
, AK Parti Osmaniye İl Başkanı Hamza Tor
, AK Parti Kadirli İlçe Başkanı İsmail Oruç ile partililer katıldı.
Şehitlikte son bulan yürüyüşün ardından grup şehitler için Kur'an okudu, dua etti. Etkinlik şehit mezarlarının ziyaret edilip çiçek bırakılmasıyla sona erdi.
AK Parti Kadirli İlçe Başkanı İsmail Oruç, burada yaptığı açıklamada, vatanı, devleti, bayrağı için canını hiçe sayan şehitlere Allah'tan rahmet dilediğini kaydetti.