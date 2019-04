AK Parti'den Selçuk İçin Ysk'ya Başvuru

İZMİR Selçuk 'ta, AK Parti İlçe Başkanı Halil Düztaş'ın, CHP 'den belediye başkanlığına seçilen Filiz Ceritoğlu Sengel 'in, partisinin tüzüğüne aykırı olarak aday gösterildiği iddiasıyla İl Seçim Kurulu'na yaptığı itiraz reddedildi. Bunun üzerine AK Parti, itirazını Yüksek Seçim Kurulu 'na (YSK) taşıdı. CHP'li Sengel, bunun sadece zaman kaybı olduğunu, mazbatasının artık verilmesi gerektiğini söyledi. İzmir 'in Selçuk ilçesinde, 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, AK Parti'li Osman Başterzi ile CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel yarıştı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Selçuk Belediye Başkanlığı'na Sengel seçildi. Filiz Ceritoğlu Sengel'e yüzde 51,54, Başterzi'ye ise yüzde 36,91 oranında oy çıktı. Seçimin ardından AK Parti İlçe Başkanı Halil Düztaş, Sengel'in adaylığının düşürülmesi için İlçe Seçim Kurulu'na başvuruda bulundu. Düztaş, gerekçesinde, Filiz Ceritoğlu Sengel'in CHP tarafından aday gösterildiği süreçte yaşananları hatırlattı. Düztaş, 2820 sayılı kanunun 37'nci maddesinde partilerin aday tespitinin nasıl yapılacağı belirtildiği halde CHP'nin parti tüzüğüne aykırı olarak adayını belirlediğini, bu nedenle de Sengel'e verilen oyların geçersiz sayılacağını savundu. İlçe Seçim Kurulu'nca bu itiraz reddedildi. Bunun üzerine İl Seçim Kurulu'na, aynı gerekçeyle başvuruda bulunan AK Parti'li Düztaş, Filiz Ceritoğlu Sengel'in adaylığının düşürülmesini talep etti. İl Seçim Kurulu'nca geçici aday listelerine süresi içinde itiraz edilmediği belirtilerek, yapılan başvuru reddedildi. AK Parti, bunun üzerine, bu karara karşı bir üst itiraz yeri olan YSK'ya başvurdu.'BİR AN ÖNCE İŞE BAŞLAMAK EN DOĞRUSU'CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel, bu duruma tepki göstererek, belediye içinde huzursuzluk olduğunu savundu. Sengel, "Ne kadar erken gidersek o kadar iyi olacak, yol alacaktık. Çalışanların maaşlarının ödenmesi durumu olacak, şu anda ödenmesi gereken bedeller var. Resmi yazılar var. Zeynel Bakıcı başkan şu anda doğal olarak bazı şeylere karar veremiyor. Benim mazbatam olmadığı için imza yetkim yok. Halktan ruhsat başvurusunda bulunan ve bunun sonucunu bekleyen insanlar var. Onlar onaylanamıyor. Hibe için başvuru yapanlar var. Bunlar onaylanmadığı için hibeyi kaçıranlar olacak belki. Böyle bir infial durumu söz konusu. Ne olursa olsun mazbata dediğimiz şey bir tutanaktır. Ben halk tarafından takdir edilmiş, Selçuk'ta en yüksek oyu almış bir belediye başkanıyım. İtirazın YSK'ya gitmesi bir şey değiştirmeyecek, sadece zaman kaybına neden olacak. Zaman kaybının da cezasını bana çektirdiklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar. Bunun cezasını belediyede çalışanlarına, çok daha önemlisi halka çektiriyorlar. Bir an önce işe başlamak en doğru olanı. Mazbata artık verilmeli" diye konuştu.- İzmir