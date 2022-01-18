Üye Girişi
AK Parti'den Söğüt Muhtarlık binasının boşaltılmasına tepki - Son Dakika

AK Parti'den Söğüt Muhtarlık binasının boşaltılmasına tepki

18.01.2022 14:07
AK Parti'den Söğüt Muhtarlık binasının boşaltılmasına tepki

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, Marmaris Belediyesinin, Söğüt Mahalle Muhtarlığını bulunduğu binadan tahliye etmesine tepki gösterdi.

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, Marmaris Belediyesinin, Söğüt Mahalle Muhtarlığını bulunduğu binadan tahliye etmesine tepki gösterdi.

Gökmen, yaptığı açıklamada, ilçenin kırsal mahallelerinin mağdur edildiğini, en büyük mahallelerden Söğüt'ün muhtarlık binasının belediye ekiplerince boşaltılarak kilidinin değiştirildiğini ve 1672 mahalle yaşayanının hizmet almasının engellendiğini belirtti.

Söğüt Mahallesi Muhtarı İdris Keskin'in ilçe merkezinden döndüğün döndüğünde muhtarlık binasına giremediğini evrakların özensizce bir köşeye konulduğunu gördüğünü aktaran Gökmen, Keskin'in habersizce yapılan tahliye için Marmaris Belediyesinden davacı şikayetçi olduğunu vurguladı.

Binayı yıllardır Söğüt Muhtarlığının kullanıldığını ve imkansızlıklar içinde köylüler tarafından yapıldığını belirten Gökmen, "Belediye hangi maksatla böyle bir uygulama yaptı bilmiyorum ancak maksatlarının vatandaşa hizmet olmadığı aşikar." ifadesini kullandı.

Söğüt Mahallesi'nin muhtarının kanunlar çerçevesinde seçildiğini ve mahallenin başı olduğuna dikkati çeken Gökmen, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Muhtarı seversiniz veya sevmezsiniz bu yapılan hareket Söğüt halkına yapılmıştır. Anlaşılıyor ki muhtar CHP ve Marmaris Belediyesine muhalif ki tabiri caiz ise belediye tarafından tertip edilen şafak operasyonuyla kapı dışarı ediliyor. CHP Türkiye Cumhuriyeti Devletini idare etmek için iktidar olursa, CHP'ye oy vermeyen muhalifler ana vatanından sınır dışı mı edilecek? Böyle bir şey kabul edilemez. Halkın özgür iradesiyle verdiği oyların karşılığı bu mu olmalı? Buradan Marmaris Belediyesine sesleniyorum halka rağmen, usulsüzce düzenlediğiniz şafak operasyonlarıyla Marmaris'e nasıl bir hizmet vermeyi planlıyorsunuz? Kurmayı planladığınız korku imparatorluğu emellerinizden yol yakınken vazgeçin."

YORUMLAR
500

Muhtarlık, Hisarcık, Marmaris, Söğüt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'den Söğüt Muhtarlık binasının boşaltılmasına tepki - Son Dakika


Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik         
14:03
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak         
14:00
Son dakika! Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı Son dakika! Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı         
13:53
Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı         
13:31
Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti         
13:03
Arızalanan aracını kontrol eden yaşlı adama yoldan geçen otobüs çarptı Arızalanan aracını kontrol eden yaşlı adama yoldan geçen otobüs çarptı         
12:31
UHAP'ta avukatlara ait bilgilerin çalınıp satıldığı iddia edildi UHAP'ta avukatlara ait bilgilerin çalınıp satıldığı iddia edildi         
12:26
Son Dakika! Yoğun kar yağışı nedeniyle Bursa'yı Ankara'ya bağlayan kara yolu ulaşıma kapatıldı Son Dakika! Yoğun kar yağışı nedeniyle Bursa'yı Ankara'ya bağlayan kara yolu ulaşıma kapatıldı         
11:32
Bozcaada'da kiralık ev sıkıntısı! Ev sahipleri yazın aldıkları kirayla bütün yılı geçirme derdinde Bozcaada'da kiralık ev sıkıntısı! Ev sahipleri yazın aldıkları kirayla bütün yılı geçirme derdinde         
11:14
Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme         
11:12
Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı         
10:59
Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada         
10:33
Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı! Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı!         
10:17
Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor! Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor!         
09:54
"Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın "Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın         
08:28
Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi         
07:36
AKOM kar yağışı için uyardı! İstanbul genelinde etkili olacak AKOM kar yağışı için uyardı! İstanbul genelinde etkili olacak         
17:24

Son Dakika Haberleri
14:02 Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik
14:00 Son Dakika! TFF karar verdi, 2021-2022 sezonunda kalan haftalar "Ahmet Çalık Sezonu" olarak oynatılacak
13:54 Sezen Aksu'ya tepki gösterenlere Defne Samyeli'den sert çıkış: Çapsız insanlar
13:52 Son dakika! Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı
13:42 Esra Erol'da dehşete düşüren olay! Genç adam "Eşim bebeğimizi öldürüp poşete koydu" diyerek yardım istedi
13:31 Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı
13:28 HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Siz dolardaki köpüğü değil, kaymağı aldınız
13:22 Bank of America'dan Türkiye raporu: Kur Korumalı Mevduat sürdürülemez
13:09 Tuğba Ekinci, Sezen Aksu'ya kutsal kitapları referans göstererek destek verdi
13:03 Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2022 14:14:01. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti'den Söğüt Muhtarlık binasının boşaltılmasına tepki - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement