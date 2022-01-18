AK Parti'den Söğüt Muhtarlık binasının boşaltılmasına tepki - Son Dakika

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, Marmaris Belediyesinin, Söğüt Mahalle Muhtarlığını bulunduğu binadan tahliye etmesine tepki gösterdi.

Gökmen, yaptığı açıklamada, ilçenin kırsal mahallelerinin mağdur edildiğini, en büyük mahallelerden Söğüt'ün muhtarlık binasının belediye ekiplerince boşaltılarak kilidinin değiştirildiğini ve 1672 mahalle yaşayanının hizmet almasının engellendiğini belirtti.

Söğüt Mahallesi Muhtarı İdris Keskin'in ilçe merkezinden döndüğün döndüğünde muhtarlık binasına giremediğini evrakların özensizce bir köşeye konulduğunu gördüğünü aktaran Gökmen, Keskin'in habersizce yapılan tahliye için Marmaris Belediyesinden davacı şikayetçi olduğunu vurguladı.

Binayı yıllardır Söğüt Muhtarlığının kullanıldığını ve imkansızlıklar içinde köylüler tarafından yapıldığını belirten Gökmen, "Belediye hangi maksatla böyle bir uygulama yaptı bilmiyorum ancak maksatlarının vatandaşa hizmet olmadığı aşikar." ifadesini kullandı.

Söğüt Mahallesi'nin muhtarının kanunlar çerçevesinde seçildiğini ve mahallenin başı olduğuna dikkati çeken Gökmen, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Muhtarı seversiniz veya sevmezsiniz bu yapılan hareket Söğüt halkına yapılmıştır. Anlaşılıyor ki muhtar CHP ve Marmaris Belediyesine muhalif ki tabiri caiz ise belediye tarafından tertip edilen şafak operasyonuyla kapı dışarı ediliyor. CHP Türkiye Cumhuriyeti Devletini idare etmek için iktidar olursa, CHP'ye oy vermeyen muhalifler ana vatanından sınır dışı mı edilecek? Böyle bir şey kabul edilemez. Halkın özgür iradesiyle verdiği oyların karşılığı bu mu olmalı? Buradan Marmaris Belediyesine sesleniyorum halka rağmen, usulsüzce düzenlediğiniz şafak operasyonlarıyla Marmaris'e nasıl bir hizmet vermeyi planlıyorsunuz? Kurmayı planladığınız korku imparatorluğu emellerinizden yol yakınken vazgeçin."