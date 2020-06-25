AK Parti'den sokak hayvanları için basın açıklaması - Son Dakika

Sokak hayvanlarına yönelik toplumsal duyarlılığı arttırmak amacıyla AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Birim Başkanlığınca 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması düzenlendi.

Sakarya Millet Bahçesindeki basın açıklamasında konuşan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Hatipoğlu, sahipsiz sokak hayvanlarının beslenmesi ve toplumsal duyarlılığa dikkati çekmek amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Amaçlarının, kendilerinin olduğu kadar başkalarının ve yaratılmış diğer canlıların hayatlarını gözeterek yaşamak ve dünyayı güzelleştirmek olduğunu dile getiren Hatipoğlu, "Dünyanın sahibi insanoğlu değildir. Bu mavi gezegende bizim kadar yüce yaratıcının yaratmış olduğu diğer canlıların ve gelecek nesillerin de yaşama hakkı vardır. Bu hakka saygı göstermeli ve emaneti yarınlara güzel bir şekilde taşımalıyız." diye konuştu.

Hatipoğlu, dünyayı bizimle paylaşan can dostlarımıza değer vermek gerektiğini vurgulayarak, sokak hayvanlarını korumanın ve hayatı onlarla paylaşmanın önemine dikkati çekti.

Daha sonra belediye yetkilileri tarafından getirilen sokak köpeklerine Hatipoğlu ve katılımcılar tarafından mama verildi.