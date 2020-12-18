AK Parti'den sokak hayvanları için örnek proje - Son Dakika

AK Parti'den sokak hayvanları için örnek proje

18.12.2020 20:33
AK Parti'den sokak hayvanları için örnek proje, System.String[]

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı, içinde bulunduğumuz kış mevsimi ve pandemi sürecinde sokak hayvanları için anlamlı bir projeyi hayata geçirdi.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı, içinde bulunduğumuz kış mevsimi ve pandemi sürecinde sokak hayvanları için anlamlı bir projeyi hayata geçirdi.

Kış mevsiminde olmamız ve koronavirüs salgınından dolayı zaman zaman yapılan kısıtlamalar nedeniyle sokak hayvanlarına karşı farkındalığı arttırmak isteyen AK Parti İlçe Teşkilatı, Gençlik Kollarının öncülüğünde hayata geçirilen proje kapsamında bugün ilçedeki bazı mahallerde önceden belirlenen yerlere sokak hayvanları için mama kapları bırakarak, hayvanları besledi.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, bugün ilçenin Orhanlar, Süleymanlar, Kepez ve Ömerli mahallerinde belirlenen yerlere kurulan düzeneklerin ilerleyen zamanlarda tüm mahallelerde kurularak, daha çok sokak hayvanının beslenme ihtiyacının karşılanmasının temel hedefleri olduğunu belirtti. Bozkurt konuşmasında, "İçinde bulunduğumuz bu soğuk kış ve pandemi günlerinde böylesi hayati önem taşıyan bir projeyi hayata geçirdikleri için başta Gençlik Kolları Başkanımız Tunay Berber olmak üzere, projede emeği geçen Gençlik Kolları üyelerimize ve teşkilat mensuplarımıza duyarlılıkları için çok teşekkür ediyorum. En kıymetli canlılardan olan hayvanlar, bizim için en değerli varlıklar. Biz insanlar, aç ve açıkta kaldığımızda bunu dile getirebilir, kendimizi koruyabiliriz. Ancak hayvan dostlarımızın böyle imkanı yok maalesef. Onlar aç kaldıklarında bizim yardımımıza muhtaçlar, bu sebeple bizler de onların varlıklarını sağlıklı ve rahat bir şekilde sürdürebilmeleri için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt'un ardından açıklama yapan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Tunay Berber ise şunları söyledi:

"Başkanımızın da söylediği gibi kış aylarına girdik, havalar soğumaya başladı. Bu zamanda asla unutulmaması, yardım elinin uzatılması gereken dostlarımız var; sokak hayvanları. Bizler, Gençlik Kolları üyelerimiz ile birlikte ne yapabiliriz diye uzun uzun düşündük ve böyle bir projeyi hayata geçirmeye karar verdik. Hedefimiz, ilçemizin sokaklarında yaşamlarını sürdüren hayvan dostlarımıza ulaşıp onların beslenme ihtiyaçlarını karşılamak. Şuan ilçemizin bazı mahallerinde sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşılamaları için bu mama kabı projesini hayata geçiriyoruz. Projenin kapsamı şuan için sınırlı. Fakat ilerleyen dönemlerde inşallah halkımızın da desteği ile projemizin kapsamını genişleterek bu mama kaplarını ilçemizin tüm mahalle ve sokaklarına kurarak daha çok sokak hayvanının beslenme ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz. Ben bu amaç için çıktığımız yolda bizleri yalnız bırakmadığı için başta İlçe Başkanımız Sayın Saffet Bozkurt'a ve teşkilat üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca 'Kaplar bizden, sevgi hepimizden' sloganımızla da halkımızın desteğini beklediğimizi belirtmek istiyorum." - ZONGULDAK

AK Parti'den sokak hayvanları için örnek proje
AK Parti'den sokak hayvanları için örnek proje
AK Parti'den sokak hayvanları için örnek proje
AK Parti'den sokak hayvanları için örnek proje
AK Parti'den sokak hayvanları için örnek proje
AK Parti'den sokak hayvanları için örnek proje
AK Parti'den sokak hayvanları için örnek proje

Sokak Hayvanları, AK Parti, Kepez, Mama, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AK Parti'den sokak hayvanları için örnek proje - Son Dakika


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