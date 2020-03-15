AK Parti'den sonra CHP de grup toplantısını iptal etti - Son Dakika
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AK Parti'den sonra CHP de grup toplantısını iptal etti

6 saat önce

Korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında CHP de TBMM grup toplantısını iptal etti.

AK Parti'den sonra CHP de grup toplantısını iptal etti, System.String[]

Korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında CHP de TBMM grup toplantısını iptal etti.


Korona virüs önlemleri kapsamında ilk önce AK Parti, TBMM grup toplantısını iptal etmişti. CHP de Salı günü yapılacak olan grup toplantısını iptal ettiğini duyurdu. - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:32 Kaynak: İHA
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