AK Parti'den sonra CHP de grup toplantısını iptal etti - Son Dakika

Korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında CHP de TBMM grup toplantısını iptal etti.



Korona virüs önlemleri kapsamında ilk önce AK Parti, TBMM grup toplantısını iptal etmişti. CHP de Salı günü yapılacak olan grup toplantısını iptal ettiğini duyurdu. - ANKARA