AK Parti'den sonra CHP de grup toplantısını iptal etti - Son Dakika

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AK Parti'den sonra CHP de grup toplantısını iptal etti
6 saat önce
Korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında CHP de TBMM grup toplantısını iptal etti.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:35 Kaynak: İHA
Korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında CHP de TBMM grup toplantısını iptal etti.
Korona virüs önlemleri kapsamında ilk önce AK Parti, TBMM grup toplantısını iptal etmişti. CHP de Salı günü yapılacak olan grup toplantısını iptal ettiğini duyurdu.
(Ahmet Umur Öztürk/İHA)
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