AK Parti'den sosyal medya kullanımı için 12 maddelik etik kural - Son Dakika
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AK Parti'den sosyal medya kullanımı için 12 maddelik etik kural

23 dakika önce

AK Parti, bilinçsiz sosyal medya kullanımının ortaya çıkaracağı çeşitli ahlaki ve etik sorunların önüne geçmek üzere, parti üyelerinin uyacağı 12 maddelik 'Sosyal Medya Etik Kuralları'nı hazırladı.

AK Parti'den sosyal medya kullanımı için 12 maddelik etik kural, System.String[]

AK Parti, bilinçsiz sosyal medya kullanımının ortaya çıkaracağı çeşitli ahlaki ve etik sorunların önüne geçmek üzere, parti üyelerinin uyacağı 12 maddelik 'Sosyal Medya Etik Kuralları'nı hazırladı. Kuralların yer aldığı listeyi paylaşan Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, diğer siyasi partilerden de aynı hassasiyeti beklediklerini duyurdu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, parti üyeleri için hazırlanan 'Sosyal Medya Etik Kuralları'nı kamuoyuna açıkladı. Ünal'ın Twitter hesabından, "Bu kuralların her birine her bir teşkilat mensubumuz sonuna kadar riayet edecektir. Diğer siyasi partilerden de aynı hassasiyeti beklemekteyiz" notuyla duyurduğu o listede, "Sosyal medyanın getirdiği kolaylıklar, bilgiye ulaşımda sağladığı hız ve avantajlar hepimizin malumudur ancak; diğer platformlara göre bu mecranın daha kuralsız ve genel toplumsal kabullerin dışında bir hareket alanı olarak görülmesinin çeşitli ahlaki ve etik sorunları beraberinde getirmektedir" denildi.

'YALAN VE İFTİRA ARACINA ÇEVRİLDİ'

Diğer kitle iletişim araçlarının aksine anlık ve güncel bilgiyi kullanıcılarına sunan ve etkileşim düzeyi yüksek olan mecrada, etik kurallarının belirlenmesi artık kaçınılmaz hale geldiği belirtilen listede, "Bu kuralların eksikliğinden kaynaklanan problemler, her geçen gün kişi ve topluluklara yönelik zararların daha da büyümesine yol açmış, kötü niyetli kişi ya da gruplarının bu eksiklikten faydalanarak sosyal ağları nefret dilinin egemen olduğu, kişisel ve kurumsal hakların hiçe sayıldığı birer yalan ve iftira aracına dönüştürmelerine neden olmuştur. Bu durum etik kurallar dışında hukuki sorumlulukları da içermektedir" ifadelerine yer verildi.

'ÖZGÜRLÜKLERİN SOSYAL MEDYA DA DA KORUNMASI GEREKİR'

Listede ayrıca, sosyal ağların doğru kullanıldığında, vatandaşların birçok sorununa çözüm bulabilmesine imkan sağlayan, kişilerin direkt muhatapları ile temasa geçebilmesine fırsat veren platformlar bütünü olduğu ve bu platformların etik kurallar çerçevesinde kullanıldığı takdirde en az zararla, topluma en çok faydayı sağlayabilecek ortamlardan biri haline gelebileceği belirtilerek, "Unutulmamalıdır ki özgürlüğümüzün sınırı, bir diğerinin özgürlüğünün başladığı yerdir. Zarar verici sonuçlar üretecek eylemlerin serbest bırakılması özgürlük değil, bizatihi özgürlüklerin kısıtlanması sonucunu doğurur. Bu manada özgürlüklerin sosyal medyada da korunması gerekmektedir" açıklamasına yer verildi.

Sosyal ağlarda zarara yol açan sorunlar göz önünde bulundurularak belirlendiği aktarılan 12 maddelik etik kuralları, şu şekilde sıralandı:

1- Saygılı, hakaret ve nefret söylemi barındırmayan bir dil ve üslup kullanılması.

2- Diğer kullanıcıların özgürlük alanlarını kısıtlayacak, saldırgan tutumlar içeren paylaşımlardan kaçınılması.

3- Kullanıcıların kişilik ve görüşlerine saygılı olunması.

4- İnsan onurunun temelinde yatan özel yaşamın gizliliği hakkının ihlal edilmemesi.

5- Sözlü şiddet ve tehdit içerikli paylaşımlarda bulunulmaması.

6- İfşa, taciz ve siber zorbalık oluşturan eylemlerin yapılmaması.

7- Şeffaf olunması, sosyal medya mecralarında, anonim hesaplar kullanmayarak açık kimlikle, gerekli hukuki sorumluluğu üstlenerek ve gerçek kişiler olarak bulunulması.

8- Sahte isimler üzerinden paylaşımlarda bulunan hesaplara itibar edilmemesi, bu hesapların görünürlüğünün artırılmaması.

9- Kimi hassas dönemlerde toplumda infial oluşturacak, genel bir korku ve endişe iklimi oluşturacak paylaşımlardan kaçınılması, paylaşımlarda sağduyunun korunması.

10- Teyide muhtaç bilgilerin gerçekliğinden emin olunmadan paylaşılmaması, bilgilerin doğruluğu için meselenin muhataplarının, resmi kurum ve kuruluşların açıklamalarının takip edilmesi, manipülasyon ve yalana prim verilmemesi.

11- Alıntı yapılıyorsa, bilginin alıntılandığı kaynağın referans gösterilmesi.

12- Toplumsal ahlaka aykırı içerik oluşturulmaması ve bu tarz içeriklerin yayılmaması.

Listenin sonunda yer alan açıklamada ise "Üzerinde durulan bu maddelerin, toplumların genel ahlak kurallarının özgürlük adı altında çiğnenmesinin önüne geçilebilmesi adına hazırlanmıştır. Sosyal medya kullanımında etik kuralların belirlenecek ve benimsenecek olmasının, mevcut sorunların ortadan kalkmasını, akabinde de yeni sorunların önüne geçilmesini sağlayacaktır" denildi.

Haber:  ANKARA,


AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 11:51 Kaynak: DHA


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