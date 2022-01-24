Üye Girişi
AK Parti'nin Ege'deki teşkilatlarından Kabaş, Özkoç ve Erdoğdu için suç duyurusu - Son Dakika

AK Parti'nin Ege'deki teşkilatlarından Kabaş, Özkoç ve Erdoğdu için suç duyurusu

24.01.2022 13:58

AK Parti İzmir, Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak il başkanlıkları, katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş ile aynı programa katılan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve CHP İstanbul Milletvekili Aykut...

AK Parti İzmir, Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak il başkanlıkları, katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş ile aynı programa katılan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Aydın

Aydın'da, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen ve bir grup partili, Aydın Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Özmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, halkın teveccühüyle seçimler kazandığının altını çizerek "Ülkemiz, bir yandan son yirmi yılda gerçekleştirdiği yoğun kalkınma hamleleri serüvenine devam ederken, bir yandan da maalesef dünyanın hiçbir ülkesinde görülmeyecek kadar düşük seviyede bir muhalefet anlayışının engellemeleriyle karşı karşıya kalmaktadır." diye konuştu.

AK Parti'nin Ege'deki teşkilatlarından Kabaş, Özkoç ve Erdoğdu için suç duyurusu
AK Parti'nin Ege'deki teşkilatlarından Kabaş, Özkoç ve Erdoğdu için suç duyurusu
AK Parti'nin Ege'deki teşkilatlarından Kabaş, Özkoç ve Erdoğdu için suç duyurusu
AK Parti'nin Ege'deki teşkilatlarından Kabaş, Özkoç ve Erdoğdu için suç duyurusu
AK Parti'nin Ege'deki teşkilatlarından Kabaş, Özkoç ve Erdoğdu için suç duyurusu
AK Parti'nin Ege'deki teşkilatlarından Kabaş, Özkoç ve Erdoğdu için suç duyurusu
AK Parti'nin Ege'deki teşkilatlarından Kabaş, Özkoç ve Erdoğdu için suç duyurusu
AK Parti'nin Ege'deki teşkilatlarından Kabaş, Özkoç ve Erdoğdu için suç duyurusu
AK Parti'nin Ege'deki teşkilatlarından Kabaş, Özkoç ve Erdoğdu için suç duyurusu
AK Parti'nin Ege'deki teşkilatlarından Kabaş, Özkoç ve Erdoğdu için suç duyurusu
AK Parti'nin Ege'deki teşkilatlarından Kabaş, Özkoç ve Erdoğdu için suç duyurusu
AK Parti'nin Ege'deki teşkilatlarından Kabaş, Özkoç ve Erdoğdu için suç duyurusu
AK Parti'nin Ege'deki teşkilatlarından Kabaş, Özkoç ve Erdoğdu için suç duyurusu

YORUMLAR
500

Aykut Erdoğdu, Engin Özkoç, Sedef Kabaş, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'nin Ege'deki teşkilatlarından Kabaş, Özkoç ve Erdoğdu için suç duyurusu - Son Dakika


Davutoğlu'na hakaretten Selahattin Demirtaş'a,11 ay 20 gün hapis Davutoğlu'na hakaretten Selahattin Demirtaş'a,11 ay 20 gün hapis         
15:43
Bu görüntü paylaşım rekoru kırdı! Mercek bulutu şekil değiştirerek saatlerce gökyüzünde kaldı Bu görüntü paylaşım rekoru kırdı! Mercek bulutu şekil değiştirerek saatlerce gökyüzünde kaldı         
15:41
Otopsi raporu ortaya koydu! Pınar Gültekin diri diri yakılmış! Otopsi raporu ortaya koydu! Pınar Gültekin diri diri yakılmış!         
15:32
Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor         
14:54
Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu         
14:19
Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda         
13:39
Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu         
12:19
Çalışma şartlarına isyan ettiler! Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore asker tarafından alıkonuldu Çalışma şartlarına isyan ettiler! Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore asker tarafından alıkonuldu         
12:00
Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi         
11:58
Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti! Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti!         
11:57
Savaş ihtimali yükseliyor! ABD, Ukrayna'daki diplomatlara ülkeden çıkma talimatı verdi Savaş ihtimali yükseliyor! ABD, Ukrayna'daki diplomatlara ülkeden çıkma talimatı verdi         
11:29
Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor         
10:28
Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum! Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum!         
10:12
Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek         
10:04
Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi         
09:19
Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu         
08:27

Son Dakika Haberleri
15:42 Davutoğlu'na hakaretten Selahattin Demirtaş'a,11 ay 20 gün hapis
15:42 AK Partili Yasin Aktay: Sezen Aksu bu kadar tepkiyi hak etmedi...
15:40 Bu görüntü paylaşım rekoru kırdı! Mercek bulutu şekil değiştirerek saatlerce gökyüzünde kaldı
15:34 Kremlin sert çıktı: Bu gerilimin sebebi ABD ve NATO'dur
15:32 Otopsi raporu ortaya koydu! Pınar Gültekin diri diri yakılmış!
15:23 Alparslan: Büyük Selçuklu'da bu akşam neler olacak? Alparslan kayıp, Akça obadan kaçtı!
15:18 Acun Ilıcalı'nın eli boş kaldı! Bitirdiği transferi Fenerbahçe'ye kaptırdı
15:12 Yok böyle şans! ABD'de bir kadın 3 milyon dolarlık piyango ödülünü spam klasöründe buldu
15:11 Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek
15:10 Gazeteci Sedef Kabaş'ın avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna itirazda bulundu! Tahliyesini talep etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 15:56:49. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti'nin Ege'deki teşkilatlarından Kabaş, Özkoç ve Erdoğdu için suç duyurusu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement