AK Parti'nin Ege'deki teşkilatlarından Kabaş, Özkoç ve Erdoğdu için suç duyurusu - Son Dakika

AK Parti İzmir, Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak il başkanlıkları, katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş ile aynı programa katılan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Aydın

Aydın'da, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen ve bir grup partili, Aydın Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Özmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, halkın teveccühüyle seçimler kazandığının altını çizerek "Ülkemiz, bir yandan son yirmi yılda gerçekleştirdiği yoğun kalkınma hamleleri serüvenine devam ederken, bir yandan da maalesef dünyanın hiçbir ülkesinde görülmeyecek kadar düşük seviyede bir muhalefet anlayışının engellemeleriyle karşı karşıya kalmaktadır." diye konuştu.