AK Parti'den "Suriyeli Sığınmacılar" Broşürü (2)

AK Parti İnsan hakları Başkanlığı tarafından hazırlanan "Suriyeli sığınmacılarla ilgili doğru bilinen yanlışlar" başlıklı broşürler, muhalefet milletvekillerine gönderiliyor.

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 4 milyona yakın sığınmacı bulunduğunu, bunlardan 3,5 milyona yakınının sadece Suriye'den gelenlerden oluştuğunu ifade etti.



İnsanlara karşı ırklarına ve bulundukları memleketlere göre ayrımcı dil kullanılmasını yanlış bulduklarını dile getiren Usta, özellikle Suriye'den gelenlerle ilgili kamuoyunda çok yanlış bilgilerin yer aldığını belirtti.



Usta, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı olarak kamuoyunda Suriye'den gelen sığınmacılarla ilgili doğru bilinen yanlışları düzeltmek adına saha çalışmaları yaptıklarını ve el broşürü hazırladıklarını anlatarak, "İnsanların ellerine alıp okuyabilecekleri ve içerisinde bütün bilgileri bulabilecekleri görselleri ile 8 başlıkta bir broşür hazırladık. Bunun yanı sıra bir kitapçık da hazırladık. Broşürler aynı şekilde A3 formatında da hazırlandı. İsteyen kurumlarda kendi bulunduğu mekanlarda camlarına asabilir. Vatandaşlar bunları okuyarak bilgilenebilirler. Biz bu insanlarla beraber yaşıyorsak, bu yanlışlar üzerinden bu algılara kapılmamalıyız." ifadelerini kullandı.



"Suriyelilere bağlanan hiçbir maaşımız yok"



"Suriyeli sığınmacılarla ilgili doğru bilinen yanlışlar" başlıklı el broşüründe yer alan konulara değinen Usta, en çok gündeme gelen konulardan birisinin Suriyeli öğrencilerin tamamına devlet tarafından burs verilmesi konusu olduğunu söyledi.



Usta, Türkiye bursları üzerinden başvuru yapan bütün öğrencilerin incelemeye alındığını aktardı. Burs verilmesi konusunda başarı şartı ve özel kriterlerin incelendiğine dikkati çeken Usta, Suriyelilerin tamamına burs verildiği şeklindeki bilginin tamamıyla yanlış olduğunu belirtti.



Suriyelilere maaş bağlandığı iddiasının da en çok tartışılan konulardan olduğuna işaret eden Usta, "Suriyelilere bağlanan hiçbir maaşımız yok. Suriyelilerle ilgili bu konuda Avrupa Birliğinin de katkısıyla birlikte finanse edilen aylık 120 liralık temel ve insani ihtiyaçlarını karşılamak üzere kendilerine yardım veriliyor. Burada da yine bakıma muhtaç olması, engelli, yetim, öksüz çocuğu bulunan veya çalışma çağında olmayan erkek ve kadınlar tarafından geçimi sağlanmak zorunda olan aileler ancak bu yardımdan faydalanabiliyorlar. Bütün Suriyelilere verilen bir yardım değil. Avrupa Birliğinin katkısıyla fonlanan aylık bir yardım bunlar da yine." değerlendirmesinde bulundu.



"Kayıtlara istinaden sağlık hizmetinden yararlanıyorlar"



Usta, Suriyelilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmaları konusundaki eleştirilerle ilgili de şunları söyledi:



"Bizim ülkemizdeki 18 yaşın altındaki her çocuk sigorta kapsamına alındı. Burada ırk ayrımına bakılmıyor. Suriyelilerin aldıkları kimlik kartları var. O kimlik kartı olmayanlar sağlık hizmetinden yararlanamıyorlar. Kimlik kartı alan her kişi yabancı uyruklu da olsa bir kayıt altına alınmış durumda. O kayıtlara istinaden sağlık hizmetinden yararlanıyorlar. Randevu verilirken onlara öncelik veriliyor gibi bir yanlış var. Tam tersine her Türk vatandaşı nasıl sıra alıyorsa yabancı uyruklu kayıtlı vatandaşlar da aynı şekilde sıra alıyorlar. Onlara özel bir imkan ve statünün sağlandığı bilgisi tamamen yanlış."



Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) sosyal konutlarından Suriyelilerin ev aldığı iddialarının da cevaplanan sorular arasında olduğunu ifade eden Usta, TOKİ tarafından yapılan sosyal konutlardan ev alınabilmesi için öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerektiğini vurguladı.



Usta, vatandaş olmayana TOKİ'nin sosyal konutlarından hiçbir şekilde ev verilmediğini vurgulayarak, "Bu çok kolay yayılan bir bilgi ama doğrusu çok açık ve net. Vatandaş olmayana sosyal konutlardan yararlanma imkanı vermiyoruz. Bu TOKİ'nin ev verirken en önemli şartıdır. Vatandaş olduğunuza dair kimlik belgesi soruyor. Ona göre başvurabiliyorsunuz." dedi.



Genel Başkan Yardımcısı Usta, Suriyelilerin motorlu taşıt vergisi ödemedikleri şeklinde bir başka "yalan"ın daha dolaştığının altını çizerek, "Suriye'den getirdikleri araç için olsun, Türkiye'den aldıkları araç için olsun, hukuk devletinin kurallarına göre Türkiye plakası almak zorundalar. Türkiye plakası aldıktan sonra her vatandaşımızın ödediği gibi onlar da motorlu taşıt vergilerini kuruşu kuruşuna ödüyorlar." diye konuştu.



Suriyelilerin seçimlerde oy kullandığına yönelik iddialara daha önce cevap verildiğini aktaran Usta, şöyle devam etti:



"Vatandaşımız aslında kendisi de çok iyi biliyor. Oy kullanmaya gittiğinizde sandık görevlisi bizden nüfus cüzdanı istiyor. Türkiye Cumhuriyetine ait bir kimlik istiyor. Seçmen kağıdı da aslında çok şart değil. İnternet üzerinden nerede oy kullanacağınız belirtildiği için seçmen listelerinde isminizin olması yeterli. Nüfus cüzdanınızın olması şart. Bir Suriyelinin elinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı yoksa nasıl oy kullanabilir, kullanamaz. Bu tamamıyla algıyı yönetmek için yapılmış çok basit bir yalan. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan hiç kimsenin oy kullanma hakkı yoktur. Bu yerel seçimde, referandumda, genel seçimde de böyledir. Hiçbir seçim için ayrı bir kural işletilmemiştir."



Usta, Suriyelilerin istedikleri üniversiteye sınavsız girdiği iddiasının da tamamen yanlış bir bilgi olduğunu belirterek, "Bütün Suriyeli öğrenciler ve yabancı uyruklu tüm öğrenciler aynı statüdeler. Yabancı öğrenciler için açılan sınav ve kadrolar kapsamında ancak üniversiteye girebiliyorlar. Suriyeli öğrencilere ayrılmış özel bir kontenjan ve sınavsız giriş diye bir şey söz konusu değildir. Bu konuda genç arkadaşlarımızı bilgilendirmeyi önemsiyorum." ifadelerini kullandı.



Hazırlanan broşürleri muhalefet milletvekillerine gönderdiklerini bildiren Usta, "En azından bu yanlış bilgileri vatandaşımıza dağıtmasınlar. İşin doğrusunu onlar da bilsinler ve doğruları paylaşalım istiyoruz." dedi.



"Bu insanlara insanlık görevimizi yapıyoruz"



Usta, broşürün kapağında sınırda annesinin kucağında yer alan bir çocuğun fotoğrafının yer almasına ilişkin de şunları kaydetti:



"Şapkasındaki kalp benim çok hoşuma gitmiştir. İnsandır, bizden bir ihtiyacı olduğu için bu insanlar sınırda bekliyorlar. Yoksa kimse kolay kolay evini, yurdunu, bırakıp bir tel örgüyle çevrilmiş bir sınırın kapısına dikilmek istemez. O yüzden biz Avrupa Birliğinden gelen fonlarla gerekse sivil toplum kuruluşlarımızın yaptığı çalışmalarla bu insanlara insanlık görevimizi yapıyoruz. Ben bütün vatandaşlarımızdan bu broşürlere ulaşıp okumalarını tavsiye ediyorum.



Bütün Türkiye'ye dağıtmak üzere toplam 1 milyon 500 bin kadar el broşür bastırdık. İllerimizdeki bütün teşkilatlarımıza gönderdik. İl teşkilatlarımız dağıtımını yapıyorlar. Vatandaşlarımız da arzu ederlerse il teşkilatlarımızdan giderek kendileri alabilirler. Muhtarlıklarımıza da A3 formatındaki bilgi broşürlerini okurlarsa akıllarındaki sorulara doğru cevapları bulmuş olurlar."

