MKYK Toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın CHP'den kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmesine ilişkin de yorumda bulundu. Çelik, "Bolu Belediye Başkanının ihraç istemiyle disipline sevkedilmesi CHP'nin iç meselesidir. Ben ona karışmak istemem" dedi.
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14.06.2022 18:57:08. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti'den Tanju Özcan'ın CHP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesine ilk yorum - Son Dakika