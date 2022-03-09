AK Parti'den Tepebaşı Belediyesine açık pazar yeri eleştirisi - Son Dakika
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AK Parti'den Tepebaşı Belediyesine açık pazar yeri eleştirisi

09.03.2022 16:22
AK Parti'den Tepebaşı Belediyesine açık pazar yeri eleştirisi

AK Parti Tepebaşı Meclis Üyesi Fatih Özata, Tepebaşı Belediyesine Batıkent Mahallesi'ne yeni kurulacak açık pazar yeriyle ilgili eleştiride bulundu.

AK Parti Tepebaşı Meclis Üyesi Fatih Özata, Tepebaşı Belediyesine Batıkent Mahallesi'ne yeni kurulacak açık pazar yeriyle ilgili eleştiride bulundu.

Özata, yaptığı yazılı açıklamada, Tepebaşı Belediye Meclisinde gündeme gelen madde hakkında vatandaşlar lehine olumlu oy kullanacaklarını, ancak bu durumu olumlu karşıladıkları anlamına gelmediğini bildirdi.

Söz konusu madde görüşmelerinde, komisyon çalışmalarında toplantıların yapıldığını, ilgili kurum görüşlerinin alındığını ve fiziki keşfin yapıldığını ifade eden Özata, şunları kaydetti:

"Her ne kadar olumlu oy kullanmış olsak da buralardan elde ettiğimiz şu hususları gündeme getirmemiz gerekli. İmar mazisi en fazla 10 senelik bir mahallede neden kapalı pazar yeri için gerekli alan ayrılmadı? Yoksa ayrılan alan başka amaçlar kapsamında mı kullanıldı? Biz buraya kapalı pazar yeri yapabilirdik. Hem alansal hem de organize olamadan açık pazar yeri yapmamız vatandaşlarımız açısından hayatını zorlaştıran bir durum, belediye olarak üzücü bir haldir."

Yeni gelişen bir bölgenin planlamasını yapan bir belediyenin, kapalı pazar yeri için planlama yapamadığını ifade eden Fatih Özata, "Fiziki keşif aşamasında tarafımızca yapılan inlemelerde, pazarcı esnaf ve vatandaşlarımız açısından olumsuzluklar mevcuttur. Uygun bir tuvalet alanı olmaması, yarım kalan inşaat alanı, güvenlik önlemlerinin alınmaması fiziki olarak olumsuzluklardır. Bunların dışında hava durumuna bağlı vatandaşımızın ve pazarcı esnafın yaşayacağı zorluklarda düşünüldüğünde, bu husus yalnızca belediyemizin plansız bir imar çalışması yaptığının göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'den Tepebaşı Belediyesine açık pazar yeri eleştirisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'den Tepebaşı Belediyesine açık pazar yeri eleştirisi - Son Dakika
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